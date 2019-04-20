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Пролетел мимо, но вернется: громадный астероид размером с 10-этажный может устроить землянам конец света
Конец света в очередной раз «отложили», так как астероид 2019 GC6 диаметром от 15 до 30 метров немного разминулся с Землей. Он прошел на расстоянии 219 тысяч километров от нашей планеты (до Луны — 383 тысячи километров), пишет издание «Дни.ру».
Данное небесное тело обнаружили 9 апреля во время наблюдений в телескоп в окрестностях города Тусон в штате Аризона в рамках программы Catalina Sky Survey. По данным специалистов, в момент наибольшего сближения астероида с Землей, 18 апреля, его скорость достигала 20,3 тысячи километров в час.
Эксперты отнесли небесное тело к категории «потенциально опасных» для Земли. В нее попадают небесные тела, приближающиеся к нашей планете ближе чем на 8 миллионов километров — и по размеру достаточно массивные для того, чтобы нанести серьезный ущерб в случае падения, близкий к концу света.
При этом ученые отмечают, что 2019 GC6 еще вернется. В следующий раз он приблизится к Земле в 2034, 2041 и 2048 годах. Точно предсказать его траекторию пока невозможно — так что конец света не отменяется.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ряд уфологов предсказывали, что 21 апреля планета Нибиру закроет солнце, а на Земле температура опустится до рекордно низких значений. Специалисты назвали эту информацию бредом, однако сам факт приближающегося конца света отрицать не стали.
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