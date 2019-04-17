Не отменяется, а переносится: в РФ назвали новую дату конца света

Мир

В российских СМИ появилась информация о якобы приближающемся конце света. Об этом пишет издание «Вечерняя Москва».

В частности, сообщается, что 21 апреля планета Нибиру закроет солнце, а на Земле температура опустится до рекордно низких значений. Специалисты назвали эту информацию бредом, однако сам факт приближающегося конца света отрицать не стали. Когда он может произойти?

Сообщение о том, что в последней декаде апреля случится конец света, появились год назад. Так, National Geographic писал: «Как сообщают вирусные видео и различные таблоиды, 23 апреля 2018 года произойдет конец эпохи». Издание активно призывало не верить такой информации.

Как оказалось, такие слухи вообще появились после предсказаний автора Дэвида Мида. Он сначала «назначил» конец света 23 сентября 2017 года (якобы Земля столкнется с Нибиру). Когда этого не произошло, «предсказание» перенесли на 2018-й. И вот, видимо, пришлось еще раз отложить.

К слову, миф о Нибиру и некой «Планете X» эксперты космического агентства NASA пытаются развенчать еще с 2012 года.

«Нибиру и другие истории о своенравных планетах — обман в Интернете», —говорится в заявлении NASA 2012 года.

Специалисты утверждают, что, если бы это было реальностью, и эти планеты направлялись на встречу с Землей, астрономы следили бы за ними. А сейчас эти космические тела были бы видны невооруженным глазом.

Член Русского географического общества, уфолог Валерий Уваров заявил «Вечерней Москве», что информация о якобы приближающемся конце света — бред.

«Такие „пугалки“ звучат с завидной регулярностью, и ни одна из них до сих пор не сбылась. Если даже почитать древние шумерские тексты, то Nibiru — это планета Марс. А представить себе, что Марс закроет Солнце, в результате чего температура на Земле опустится до рекордно низких температур, невозможно», — сказал Уваров.

Эксперт отметил, что подобное (закрытие Солнца) невозможно на данный момент ни с одним космическим телом.

Уваров уверяет, что окончательно опасность от Земли не отведена, а конец света называет вполне вероятным. Только не сейчас, а через 150 лет. Произойти он может в результате падения астероида, говорит специалист.

«Я не хочу никого пугать, но, если мы на Земле будем делать все то, что делаем сейчас, а мы ничего не делаем в данном направлении, можно гарантировать со стопроцентной уверенностью, что это произойдет. Единственный вопрос — это будет через 130 или через 150 лет, — говорит Уваров.

Будет ли землетрясение через 150 лет — доподлинно неизвестно", — считает специалист.

В то же время, несмотря на разоблачения, в Сети продолжают появлятся снимки с «доказательствами» скорого и неизбежного апокалипсиса. По словам исследователей, недавно была опубликована фотография, на которой запечатлена странная тень, накрывшая Крым. По мнению уфологов, в кадр попала тень гигантской планеты Нибиру, которая появилась над полуостровом.

Напомним, что ранее астропсихолог Валентина Виттрок в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, есть ли у сообщений о близком «конце света» научные обоснования.

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