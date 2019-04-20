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Изнасиловал по ошибке: пьяный мужчина перепутал 15-летнюю дочку с женой
Пьяный 59-летний мужчина надругался над 15-летней дочкой, перепутав ее с супругой. О жутком случае, который произошел в Гонконге, пишет eg.ru со ссылкой на британский таблоид The Sun.
Сообщается, что в тот вечер пожилой отец семейства, работающий рабочим на стройке, пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его дочь-школьница уже спала, когда он лег к ней в кровать и потребовал интима. В темной комнате он даже не понял, что пристает к собственному ребенку.
Девочка попыталась вырваться и объяснить отцу, что он перепутал ее с матерью, однако мужчина явно находился в неадекватном состоянии. Отец осознал, что произошло, уже после полового акта. Школьница говорит, что пришедший в себя мужчина находился в еще большем шоке, нежели она сама.
О произошедшем сообщили в полицию. Дело было передано в суд. В ходе заседания агрессор признал себя полностью виновным, заявив, что изнасилование произошло из-за ошибки. Он, дескать, находился в пьяном угаре и перепутал дочь с женой. Девочка заявила, что отца прощает. Тем не менее суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. На этой неделе дело дошло до Верховного суда Гонконга, который учел смягчающие обстоятельства и сократил приговор в два раза.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пьяный россиянин изнасиловал собственную 15-летнюю дочь на глазах у ее матери.
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