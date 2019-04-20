Мир

Решали, чей Крым: после спора о политике украинец выбросил россиянку из окна

Проживающий в Москве безработный украинец выбросил из окна квартиры соседку по дому после разговоров на политические темы. Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на агентство «Москва».

Как рассказал представителям агентства источник в правоохранительных органах, инцидиент произошел в ночь на понедельник. Тело 32-летней москвички было обнаружено на козырьке банковского офиса, расположенного на бульваре Яна Райниса в Москве.

Женщина выжила, но получила ушиб легких, травмы головы, переломы ноги и позвоночника. Скорее всего, после выписки ей придется оформлять инвалидность.

В рамках расследования уголовного дела по статье «Покушение на убийство» был задержан житель того же дома, где проживала потерпевшая.

Тридцатипятилетний безработный украинец снимал квартиру на четвертом этаже. По версии следствия он пригласил соседку к себе выпить. В какой-то момент между женщиной и хозяином дома вспыхнул конфликт относительно политики, после чего иностранец вытолкнул женщину из распахнутого окна на кухне.

Как сообщили в следкоме, мужчина уже признался в содеянном и сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вопиющий случай произошел в городе Чугуев Харьковской области. На Старый новый год отец выбросил в окно своего пятилетнего сына. Мальчик, несмотря на то, что упал с четвертого этажа, чудом выжил и был доставлен в реанимацию.

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