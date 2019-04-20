В Запорожской области мужчина умер от ботулизма из-за отсутствия сыворотки

Происшествия

В пятницу, 19 апреля, в Энергодаре Запорожской области зафиксировали смерть от ботулизма. А в феврале двое киевлян попали в больницу с ботулизмом, поев мясной тушенки. За сывороткой пришлось ехать в Обухов.

Как сообщает Gazeta.zp.ua, 32-летний житель Энергодара был госпитализирован, поев вяленой тарани домашнего приготовления. Его доставили в Запорожскую областную инфекционную больницу. Медики диагностировали ботулизм. Сыворотки против ботулизма не оказалось не только в Энергодаре, но и в Запорожье. В результате пациент умер.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о симптомах ботулизма. Вначале ботулизм напоминает обычное пищевое отравление: возникают тошнота и рвота, может нарушиться стул. Позже, когда поражается нервная система, перед глазами начинает все двоиться, расплываться. Как сильно проявится ботулизм, зависит от дозы инфекции. Если в организм попало много яда, симптомы могут возникнуть уже в первые часы, и помочь пациенту очень сложно, особенно если у него есть хронические заболевания. А при небольшом количестве ботулотоксина симптомы проявляются через нескольких дней, нарастают постепенно, поэтому люди обычно поздно обращаются к врачу.

Признаки ботулизма: тошнота и рвота, нарушение стула, слабость и вялость, головная боль, нечеткость зрения, двоение.

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