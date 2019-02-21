Здоровье

Двое киевлян попали в больницу с ботулизмом, за сывороткой ночью пришлось ехать аж в Обухов

В среду, 20 февраля, двое молодых киевлян после употребления мясной тушенки почувствовали себя плохо: возникли тошнота и рвота, головная боль, сильная слабость, перед глазами все расплывалось, двоилось. Это были типичные симптомы ботулизма. Один из молодых людей, оказавшийся студентом медицинского вуза, вызвал «скорую».

Об этом случае стало известно «ФАКТАМ» из собственных источников. По информации собеседника, бригада скорой помощи, которая приехала на вызов около 10 часов вечера, заподозрила ботулизм. Пострадавших немедленно доставили в Александровскую клиническую больницу, диагноз подтвердился. К сожалению, сыворотки, нейтрализующей ботулотоксин, не оказалось, и за ней пришлось ехать среди ночи на базу в Обухов (более 30 км от Киева).

— Сыворотку, блокирующую ботулотоксин, нужно вводить как можно скорее, особенно если в организм попало много яда, — рассказал «ФАКТАМ» врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — От этого зависит жизнь человека. Ботулотоксин накапливается в продуктах «гнездами», поэтому если человек съел кусочек с большей концентрацией яда, то тяжелые симптомы могут появиться уже в первые часы после употребления пищи.

— Можно ли избежать заражения ботулизмом?

— Да, если опасные продукты перед употреблением хорошо прогреть. Большинство белков (а токсин имеет белковую структуру) начинают разрушаться уже при температуре 50−60 градусов. Прогрев пищу до появления пузырьков, можно быть уверенным в ее безопасности.

О симптомах ботулизма и о том, как уберечься от этой болезни, читайте в материале «ФАКТОВ» «Доктора сказали: «Если не найдете сыворотку от ботулизма, через день-два вашего отца не станет»

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