В Днепре вооруженный преступник напал на отделение "Новой почты": есть раненые (фото, видео)

Происшествия

В пятницу, 19 апреля, в Днепре неизвестный совершил нападение на сотрудников «Новой почты», ранив одного из них ножом, и завладел имуществом компании. Инцидент произошел в 21:25 в отделении № 53 на улице Титова, 2. Ранее в Днепре злоумышленник залез в посылку и ограбил другие отправления при доставке в грузовике компании «Новая почта».

Как сообщает «Информатор», преступник зашел в отделение и показал поддельные накладные на товары, чтобы получить их. После того, как сотрудники отделения не выдали товары преступнику, он ударил парня ножом, ранив его в область лица. У второго сотрудник почты девушки — ушибы и ссадины. После этого нападавший забрал 2 ноутбука, выручку за день, товар на сумму около 30−40 тысяч гривен и скрылся с места происшествия.

На место ЧП работала полиция, охранная служба и скорая помощь. Врачи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.

По предварительной информации, нападение совершил мужчина худощавого телосложения, приблизительный рост — 190 см. Преступник был одет в черные штаны и куртку, на лице у него была балаклава.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали еще об одном дерзком ограблении «Новой почты», в котором житель Полтавской области заказал предварительно доставку товаров в отделение компании на сотни тысяч гривен.

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