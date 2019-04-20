26.87 / 27.19 30.14 / 30.61
Киев: +12
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Прикарпатье произошло странное самоубийство супружеской пары

13:02 20 апреля 2019 12
веревка
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В пятницу, 19 апреля, в селе Нижний Березив Косовского района Ивано-Франковской области произошла страшная трагедия — пожилую пару нашли повешенными в собственном доме.

О произошедшем полиции сообщил сельский голова, ссылающийся на слова соседки умерших.

Как уточняют другие источники, 59-летняя женщина повесилась в коридоре дома, 66-летний мужчина — во дворе перед ним. Мотивы двойного самоубийства пока неизвестны.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Трупы направлены на экспертизу.

Как сообщает местное издание «Галицький кореспондент», по факту самоубийства открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве в ночь на пятницу, 22 марта, покончил с собой 28-летний продавец цветов. Мужчина повесился на рабочем месте — внутри цветочного ларька.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Мелитополе на территории воинской части повесилась женщина-военнослужащая. Накануне лейтенант морской пехоты поссорилась со своим мужем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины