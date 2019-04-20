В Прикарпатье произошло странное самоубийство супружеской пары

Происшествия

В пятницу, 19 апреля, в селе Нижний Березив Косовского района Ивано-Франковской области произошла страшная трагедия — пожилую пару нашли повешенными в собственном доме.

О произошедшем полиции сообщил сельский голова, ссылающийся на слова соседки умерших.

Как уточняют другие источники, 59-летняя женщина повесилась в коридоре дома, 66-летний мужчина — во дворе перед ним. Мотивы двойного самоубийства пока неизвестны.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Трупы направлены на экспертизу.

Как сообщает местное издание «Галицький кореспондент», по факту самоубийства открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве в ночь на пятницу, 22 марта, покончил с собой 28-летний продавец цветов. Мужчина повесился на рабочем месте — внутри цветочного ларька.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Мелитополе на территории воинской части повесилась женщина-военнослужащая. Накануне лейтенант морской пехоты поссорилась со своим мужем.

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