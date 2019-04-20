Происшествия

Под Одессой женщина выбросила в выгребную яму своего новорожденного сына

Дикий инцидент произошел в Березовском районе Одесской области — роженица выбросила тело новорожденного сына… в выгребную яму. По ее словам, она якобы родила мертвого ребенка в туалете, а испугавшись, не смогла удержать его тело.

31-летняя местная жительница утверждала, что родила еще в ночь на 2 апреля.

«Установлено, что во время беременности женщина на врачебном учете не находилась, рожала без медицинской помощи. Кроме того, роженица уже имеет несовершеннолетнюю дочь, которая сейчас воспитывается в детском приюте», — рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Для установления причины смерти правоохранители достали тело младенца и направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 117 («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка») Уголовного кодекса Украины.

В региональном управлении Национальной полиции крайне обеспокоены случившимся, поскольку только в апреле это уже второй аналогичный случай в регионе. Так, ранее в Саратском районе, на юге Одесской области, женщина зарыла новорожденного малыша на своем огороде. После эксгумации трупа следов насилия на теле ребенка обнаружено не было, однако тело все-равно направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 11 апреля Центральный суд Николаева вынес приговор по делу Виктории Ш., которая 26 марта 2018 года бросила девятимесячного ребенка в воду с моста через реку Ингул.



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