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Бросила младенца с моста: в Николаеве суд вынес приговор горе-матери (фото, видео)
В четверг, 11 апреля, Центральный суд Николаева вынес приговор по делу Виктории Ш. (имя изменено), обвиняемой в покушении на убийство 9-месячного сына. Расследование дела продолжалось целый год: 26 марта 2018 года около 21:00 пьяная женщина бросила ребенка в воду с моста через реку Ингул.
Малыш упал в воду с 10-метровой высоты лицом вниз. Уйти на дно сразу ему не позволил комбинезон, который сыграл роль воздушной подушки.
Спасатели на лодке подобрали мальчика и передали патрульному полицейскому, который зашел в холодную воду, чтобы побыстрее взять младенца в руки и завернуть в свою куртку.
Мальчика доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Но врачи смогли спасти ему жизнь.
Горе-мать взяли под стражу без возможности внесения залога.
Женщина уверяла, что ребенка выронила случайно (высота перил на мосту — более метра), и не признала свою вину. Хотя ранее полиции она сообщила, что хотела избавиться от ребенка из-за того, что не имеет возможности его прокормить (на видео). Отца ребенка накануне происшествия посадили в тюрьму.
Как стало известно «ФАКТАМ», опекунство над спасенным маленьким Павликом оформила сестра отца ребенка. В ее семье он сейчас и проживает.
Обвинительный акт рассматривался коллегией Центрального суда в составе Дмитрия Тишко, Сергея Медюка под председательством судьи Екатерины Лагоды.
Прокурор просил признать обвиняемую виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 15 и ст. 115 УК Украины (покушение на убийство малолетнего ребенка) и просил назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы.
Адвокат обратила внимание суда на якобы предвзятое отношение стороны обвинения к подзащитной и просила признать последнюю невиновной. Обвиняемая сообщила суду, что не хотела убивать своего ребенка.
Суд признал Викторию Ш. виновной и приговорил ее к 10 годам лишения свободы.
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