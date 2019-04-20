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Глобальный сбой в популярном мессенджере: украинцы оказались в числе пострадавших (карта)
В работе мессенджера Telegram в субботу, 20 апреля, произошел масштабный сбой. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе интернет-сервисов, 55% пользователей мессенджера сталкиваются с проблемами при подключении, у 33% — не отправляются сообщения, еще 11% пожаловались на работу веб-версии ресурса.
Больше всего жалоб поступило с территории Италии, центральной Испании, Нидерландов, Германии и Великобритании.
Коснулась проблема и Украины. В т.ч. о сбое сообщили жители Киева, Харькова, Донецка, Запорожья, Днепра, Николаева и аннексированного Крыма .
Напомним, 13 марта масштабный сбой был зафиксирован в работе Google.
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