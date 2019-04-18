26.60 / 26.94 29.97 / 30.51
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Масштабный сбой в работе Google: какие страны пострадали больше всеx

7:51 18 апреля 2019 52
компания Google
Инф. «ФАКТОВ»

Пользователи нескольких стран сообщили о проблемах в работе Google и почтовой службы Gmail. Это следует из данных сервиса Downdetector. Напомним, в конце марта Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 1,49 миллиарда евро. Штраф был наложен за нарушение европейских норм конкуренции при размещении рекламы AdSense в интернете и ее показов при поиске в сети.

Сбой произошел примерно в 17:30 по времени Восточного побережья США.

У многих при попытке войти в приложения открывалась страница с ошибкой и просьбой «повторить попытку через 30 секунд». Некоторые пользователи вообще не могли войти в приложения компании, а также на любой сайт, который разрешает доступ через аккаунт Google.

Больше всего жалоб на сбои поступило из США, Великобритании, Канады, Германии, Нидерландов и Финляндии. О проблемах в работе Gmail сообщили пользователи из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов и Индии.

Google— крупнейшая сеть поисковых систем, принадлежащая корпорации Google. Google также предлагает почтовый сервис Gmail, видеохостинг Youtube, Google карты, Google Talk, социальную сеть Google+. Компания также занимается разработкой браузера Google Chrome, магазина Google Play (прложения для Андроид ОС), рекламных платформ Adwords и Adsense.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как запрос в Google помог раскрыть жуткое убийство в Николаеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины