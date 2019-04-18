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Масштабный сбой в работе Google: какие страны пострадали больше всеx
Пользователи нескольких стран сообщили о проблемах в работе Google и почтовой службы Gmail. Это следует из данных сервиса Downdetector. Напомним, в конце марта Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 1,49 миллиарда евро. Штраф был наложен за нарушение европейских норм конкуренции при размещении рекламы AdSense в интернете и ее показов при поиске в сети.
Сбой произошел примерно в 17:30 по времени Восточного побережья США.
У многих при попытке войти в приложения открывалась страница с ошибкой и просьбой «повторить попытку через 30 секунд». Некоторые пользователи вообще не могли войти в приложения компании, а также на любой сайт, который разрешает доступ через аккаунт Google.
Больше всего жалоб на сбои поступило из США, Великобритании, Канады, Германии, Нидерландов и Финляндии. О проблемах в работе Gmail сообщили пользователи из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов и Индии.
Google— крупнейшая сеть поисковых систем, принадлежащая корпорации Google. Google также предлагает почтовый сервис Gmail, видеохостинг Youtube, Google карты, Google Talk, социальную сеть Google+. Компания также занимается разработкой браузера Google Chrome, магазина Google Play (прложения для Андроид ОС), рекламных платформ Adwords и Adsense.
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