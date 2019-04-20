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Политика

Порошенко подписал важный евроинтеграционный указ

20:41 20 апреля 2019 333
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «Вопросы европейской и евроатлантической интеграции». Об этом он сообщил в Facebook 20 апреля.

Документом утверждается План мероприятий по реализации стратегического курса Украины на получение полноправного членства в ЕС и в Организации Североатлантического договора, выполнение которого возложено на правительство Украины.

Кабинету Министров поручается ежеквартально информировать президента о ходе выполнения Плана.

Кроме того, в мае 2019 года на заседании СНБО должен быть рассмотрен вопрос о проведении отдельных обзоров, включенных в комплексный обзор сектора безопасности, а во втором полугодии — по итогам консультаций с представителями НАТО и государств-членов НАТО на рассмотрение президенту Украины должны быть поданы проекты законов об охране секретной информации и о разведке.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Текст документа доступен на интернет-представительстве главы государства.

Напомним, главы МИД трех стран ЕС высказались за вступление Украины в НАТО.

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