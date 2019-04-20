Известная украинская теннисистка родила второго ребенка (фото)

Спорт

В семье известной украинской теннисистки Катерины Бондаренко, занимающей 307-е место в мировом женском рейтинге, произошло пополнение. Проживающая в США спортсменка родила дочку, которую счастливые родители назвали Ева.

Отметим, что ребенок появился на свет 25 марта, но о пополнении стало известно лишь сейчас. Катерина уже возобновила тренировки, а маленькая Ева приобщается к теннису практически с рождения.

Добавим, что теннисистка, которая в свое время занимала 29 место в списке лучших теннисисток мира, замужем за Денисом Володько, который по совместительству является ее тренером. В семье уже есть одна дочь, Карина, родившаяся в мае 2013 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Ракицкого родился сын.

Фото Xsport и из личного архива Катерины Бондаренко

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