Местные выборы — 2019: ЦИК назначил дату голосования

Украина

Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 66 объединенных территориальных общинах и выборы депутатов 30 сельских и поселковых советов. Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Выборы назначены на воскресенье, 30 июня 2019 года.

В частности, первые местные выборы в объединенных территориальных общинах запланированы в 19 регионах Украины (в т.ч. в Николаевской области состоится голосование за депутатов 12 ОТГ, в Луганской — 8, в Черниговской — в 6, в Киевской и Винницкой — в 5).

В последний раз местные выборы проводились в Украине 23 декабря 2018 года.

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