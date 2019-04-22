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Россияне напугали зрителей жутким роботом-ведущим новостей (видео)
На российском пропагандистском телеканале «Россия 24» вышел выпуск новостей, в котором в качестве ведущего выступил робот «Алекс». Его появление на экране вызвало неоднозначную реакцию зрителей в самой РФ, а также напугало ряд зарубежных масс-медиа, пишет «Лента.ру».
Алекса называют андроидом, то есть человекоподобным роботом. «Конструкторы из Promobot смогли наделить машину чертами человека», — говорится на сайте телекомпании ВГТРК.
О роботе написали «Би-би-си», Fox News, Daily Mirror, The Telegraph, iNews (входит в The Independent) и другие издания.
При этом в BBC заметили, что далеко не все зрители были довольны таким ведущим. Некоторые обвинили андроида в политической пропаганде. Другие посчитали, что у робота — не самый лучший внешний вид, странный взгляд и неловкое выражение лица. Многих зрителей «Алекс» рассмешил и даже испугал. В частности, некоторые задались вопросом, почему движения губ «диктора» совершенно не совпадают с его словами.
Особенно странными эффекты выглядят в связи с тем, что внешность робот позаимствовал у главы компании-разработчика Алексея Южакова.
В материале Fox News отметили, что некоторые характеризовали Алекса как «генератора фейковых новостей».
Московский корреспондент The Telegraph Алек Лун (Alec Luhn) рассказал, что исполнивший роль ведущего робот умеет шевелить лицом и губами, имитируя человеческую речь, но пока не двигает руками. Когда в новостном выпуске речь зашла о конференции в Сколково, на которой робот и был представлен ранее, Алекс упомянул себя. «Футуристический ведущий новостей после этого сделал довольно неприятную попытку улыбнуться», — описал увиденное журналист.
В новости о роботе газета The Sun назвала Алекса «жутким» роботом. Журналист iNews отметил, что появление первого робота-ведущего в истории «России 24» можно считать «временным трюком для продвижения российских технологий в рамках теленовостей и попыткой заодно привнести немного веселья в этот процесс».
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