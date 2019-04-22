"Нафтогаз" снизил стоимость газа для населения: названа новая цена

Деньги

Кабинет министров и НАК «Нафтогаз Украины» согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года до 8247 гривен за тысячу кубических метров. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Кроме того, механизм предусматривает механизм, в соответствии с которым в случае, если рыночная цена газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении КМУ от 19 октября 2018 года, то цена для населения в соответствии снизится, а в случае превышения цены цена для населения останется на этом уровне.

Изменения в действующие договоры на продажу газа между «Нафтогазом» и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями Кабмина, будут внесены в течение мая текущего года.

Как сообщали «ФАКТЫ», правительство приняло решение снизить цену на газ для населения уже с апреля 2019 года. В Кабмине заявили, что снизить цену позволяет текущая ситуация на газовом рынке.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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