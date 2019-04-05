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"Нафтогазу" разрешили снизить цену газа для населения
Правительство приняло решение снизить цену на газ для населения уже с апреля 2019 года. Об этом сообщает «Правительственный портал». Ранее сообщалось, что текущая ситуация на газовом рынке дает возможность не повышать цену на газ.
В сообщении говорится, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, «Нафтогаз» обязан «продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты».
Если же цена для промышленности растет, то «Нафтогаз» должен продавать газ для населения по цене, установленной Кабмином.
По прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года. Это и дало основания для правительства снизить цену на газ для населения.
Напомним, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 цена на газ для населения составляет 6235,5 гривны без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов. С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составляет 8550 грн за 1 тысячу кубометров.
Как писали «ФАКТЫ», с 1 апреля 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования будут действовать новые тарифы. Для тех потребителей, которые покупают газ на условиях оплаты в течение или после периода поставки, тысяча кубометров газа (без НДС и расходов на его транспортировку и распределение) будет стоить 6233 гривен. Это на 23,6% меньше мартовской цены. Для тех, кто покупает газ на условиях предоплаты, стоимость тысячи кубометров энергоносителя составляет 5990 гривен (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).
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