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Вместо жэков дома украинцев будут обслуживать специальные люди: как это работает

Вскоре миллионам украинцев, проживающих в многоквартирных домах, придется делать непростой выбор, как им дальше совместно управлять домовым хозяйством. С 1 мая вступает в силу новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах», который предлагает новые схемы взаимоотношений между жильцами многоэтажек и поставщиками услуг. Так, согласно одной из них, все вопросы, связанные с содержанием домового хозяйства, взаимодействием с поставщиками воды, отопления и других услуг, будет решать нанятый жильцами управитель или управляющая компания. О том, что входит в обязанности таких специалистов и как жильцам строить свои взаимоотношения с управителем, «ФАКТАМ» рассказал эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, кандидат юридических наук, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

— Согласно новому закону, уже с 1 мая в Украине должны начать работу профессиональные, аттестованные управители многоквартирных домов. А как сейчас проводится аттестация таких специалистов?

— Я лично являюсь лектором и занимаюсь подготовкой специалистов. Мы с коллегами создали Экспертную межотраслевую ассоциацию Украины и заключили договоры с учебными заведениями, на базе которых проводим 72-часовые курсы переподготовки специалистов. Обучение на таких курсах по согласованной с Минрегионом программе дает право этим людям затем выйти на аттестацию, проводимую аккредитованным органом по сертификации. Пока по всей стране еще идет процесс подготовки специалистов.

— То есть пока аттестованных управителей еще не хватает?

— Конечно, не хватает. Ведь Кабмин только осенью 2018 года, с большой задержкой, утвердил порядок аттестации управителей. Сейчас обучение прошли всего 300 человек. В масштабах страны это очень мало. Фактически управителей пока нет! Сегодня квалифицированный управитель будет на вес золота. Поэтому сейчас заинтересовать такого специалиста можно только достойным вознаграждением.

— Значит, для насыщения рынка специалистами еще нужно будет, наверное, не меньше года?

— Для полноценного насыщения рынка квалифицированными управителями потребуется еще 5−10 лет.

— Как жильцы смогут найти и выбрать управителя, где они могут искать таких специалистов?

— Вскоре на сайте Минрегиона должен быть создан реестр управителей. То есть любой желающий сможет зайти в реестр и выбрать управителя, который работает на территории конкретного населенного пункта.

— В этом реестре должны быть собраны данные аккредитованных специалистов по всей Украине?

— Совершенно верно, 80 или 100 тысяч специалистов. Сколько там у нас в Украине тысяч многоквартирных домов? И со временем между этими специалистами возникнет конкуренция за объем работы. А пока будет конкуренция между жильцами за управителей.

— А может такой специалист взять в управление не один дом, а несколько?

— Может. Так оно и будет. И люди постараются привлекать лучших специалистов. А управитель будет смотреть, интересен ему этот дом или нет. А смотреть он сможет через призму двух факторов. Первый: насколько ему экономически выгодно работать с этим домом. Второй: какое социальное сообщество в этом доме живет. Потому что есть потребители, с которыми мало эмоционального напряжения, но высокая эффективность работы, а есть те, которые заплатят копейку, а нервов вымотают на гривню.

Хотя есть и обратная сторона медали. Не исключаю, что со временем появятся псевдоуправители, мошенники. А значит, возникнут «черные реестры» управителей-аферистов. А с другой стороны, появятся «черные реестры» многоквартирных домов, в которые ни один управитель зайти не захочет из-за сложности общения с жильцами. Это все естественный процесс.

— Управитель обязан будет заключать договор с электриком, сантехником, дворником, которые будут обслуживать эти дома?

— Конечно. Это проблема управителя. Когда он придет на общее собрание жильцов, представит договор для утверждения, он должен четко показать, как и кто будет выполнять работы и за какие деньги.

— И за качество работы этих специалистов управитель отвечает перед жильцами?

— Да, именно он. Для потребителя не существует ни сантехника Ивана Ивановича, ни электрика Петра Петровича. Это не его проблема. Но за качество их работы и в принципе за эту функцию отвечает управитель. И то, как он сможет их найти, подготовить, организовать, обеспечить — это его обязанность, он за это получает свой гонорар.

— А что нужно знать жильцам, чтобы правильно заключить договор с управителем, понимать свои права?

— Для начала желательно выучить нормы Закона «О жилищно-коммунальных услугах», о коммерческом учете, удостовериться в том, что управитель аттестован, а не какой-то шарлатан. И самое главное, есть утвержденная правительством форма типового договора с управителем. Но это не значит, что договор должен быть только такой и никакой другой. Да, существует типовой договор, но его можно расширять, изменять, уточнять. И грамотный управитель постарается «нафаршировать» договор нюансами, упрощающими его жизнь.

Вот поэтому нужно, чтобы среди жильцов были люди, обладающие достаточным уровнем знаний, которые бы не позволили управителю сделать договор выгодным для себя и невыгодным для потребителей.

— По-моему, это немножко утопия.

— Да, пока, возможно, утопия. Ну, а как мы гражданское общество собрались воспитывать? Люди должны научится защищать свои права и добиваться для себя наилучших условий жизни.

— А какую ответственность несет управитель перед жильцами по закону?

— Ответственность — договорная.

— То есть все нюансы прописываются только в договоре?

— Совершенно верно. Но нужно учесть, что по закону первый год работы управитель имеет защищенный статус. Его нельзя сдвинуть, кроме как создав ОСМД. А дальше договор продлевается, если этого захотят жильцы. Но они имеют право расторгнуть или изменить договор. Для этого за два месяца до окончания договора необходимо уведомить об этом управителя. Все решения вновь принимаются на общем собрании.

— Какова процедура проведения общего собрания и принятия решений?

— В Законе № 417 «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» содержатся нормы о принятии жильцами дома коллективного решения, в котором будет высказано мнение большинства собственников жилья. Важно помнить, что такое большинство формируется не количеством людей, а размером находящейся в их собственности жилплощади.

Когда речь идет о создании ОСМД, выборе управителя либо уполномоченного лица, а также о вопросах по содержанию внутренней инфраструктуры дома, решение считается принятым, если под ним подписались собственники больше 50% площади помещений многоквартирного дома. Для всех других решений необходимо согласие владельцев 75% площади.

Хочу отметить: это не значит, что все голоса должны быть получены непосредственно на общем собрании. Упомянутый закон предоставил новую форму получения голосов большинства — так называемые опросные листы. Например, минимум трое собственников проявили инициативу и провели общее собрание, на котором не получилось собрать большинство, так как многие жильцы просто не пришли. Тогда инициативная группа в течение 15 дней после собрания имеет право путем обхода квартир, опроса, заполнения в установленной форме опросных листов все-таки добрать недостающие голоса для протокола общего собрания. Потом суммируются данные голосования на собрании и подписи из опросных листов.

— В законе есть норма о возможности избрания жильцами своего уполномоченного представителя. Для чего это нужно?

— Для упрощения коммуникации между жильцами и управителем избирается уполномоченное лицо, которое получает право подписания документов от имени всех жильцов.

— А такой уполномоченный имеет право заключать договоры с поставщиками услуг от лица всех жильцов?

— Да, если он будет выбран общим собранием.

Стоит напомнить, что, согласно новому законодательству, вскоре поставщики услуг смогут вводить абонплату и применять к должникам штрафные санкции. О том, как будут теперь формироваться цены на отопление, водоснабжение, вывоз мусора, уборку придомовой территории «ФАКТЫ» расскажут в следующей статье.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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