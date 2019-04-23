Группа Wexler выходит на рынок битума и мазута

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Группа Wexler бизнесмена Петра Белза выходит на рынок темных нефтепродуктов, для чего в группе была создана компания «Санрайс логистикс». Группа уже начала продажу дорожного битума производства Беларуси в Украине, и работает над поставками мазута. Об этом в интервью изданию Enkorr рассказал топ-менеджер группы, курирующий реализацию темных нефтепродуктов, Олег Яскивец.

Олег Яскивец рассказал, что компания будет реализовывать 10−12 тыс. тонн битумов ежемесячно, но стратегическая цель группы не менее 20% рынка. В компании также намерены конкурировать с другими участниками рынка, прежде всего за счет эффективной логистики, которая хорошо развита у материнской структуры. В группе также рассматривают возможность поставок из других стран, в частности из Польши.

«Мы провели исследование, которое показало, что в Украине уже сформировался спрос на качественный битум. Он не большой, но он есть. Думаю, это тоже наши клиенты. Здесь мы говорим прежде всего о продукте европейских производителей, а это главным образом Польша», — сказал Яскивец.

Также в компании заявили о начале импорта мазута, поставки которого планируют наращивать с началом следующего отопительного сезона: «Мы уже работаем в этом направлении. Есть внутренние контракты на стадии подписания договора по импорту. Как только увеличится спрос — мы готовы будем сразу его обеспечить».

При этом в компании сохраняют планы по развитию собственной переработки нефти.

«Переработка нефти — один из наших приоритетов. Но для того чтобы запускать такие крупные проекты в Украине, нужно дождаться более благоприятных условий — макростабилизации экономики. Но мы однозначно готовы и будем инвестировать в инфраструктуру и собственное производство», — сказал Яскивец.

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