Гривня уверенно растет в цене

Деньги

Президентские выборы-2019 состоялись, и на отечественном валютном рынке снова наблюдается укрепление гривни. По мнению финансистов, курс доллара снижается под воздействием нескольких факторов. Во-первых, итоги второго тура совпали с данными соцопросов и не стали сюрпризом для основных игроков. А во-вторых, сейчас на рынке сезонный спрос на гривню, которая нужна аграриям для начала весенних полевых работ. Достаточно активно продают валюту и нерезиденты, так как нуждаются в гривне под покупку облигаций Минфина.

На 24 апреля Нацбанк установил курс доллара на уровне 26,69 гривни, то есть с понедельника, 22 апреля, доллар подешевел на 9 копеек, а с начала весны гривня прибавила в цене 92 копейки.

— За прошедшие семь дней, с 16 по 23 апреля, доллар изменился к гривне на всех сегментах валютного рынка незначительно и разнопланово, — рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Так, официальный курс снизился с 26,81 грн до 26,78 грн (минус 0,1 процента). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», просели с 26,70—26,72 грн до 26,69—26,72 грн (минус 0,04 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках изменились с 26,68/26,94 до 26,67/26,96 (минус 0,04 процента — плюс 0,1 процента).

Интересный момент, если в понедельник, первый рабочий день после второго тура выборов, доллар синхронно дешевел как на наличном рынке, так и на межбанке, то уже во вторник движение оказалось разновекторным: наличный доллар продолжал снижаться, а на межбанке в первой половине дня он немного подрос. Такой «разнобой» свидетельствует, что сейчас курс близок к равновесному значению и совершает небольшие колебания вокруг него.

В ближайшую неделю мы ожидаем, что курс стабилизируется вблизи текущих уровней — чуть ниже 27 грн. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках — около 26,7—27,0 грн.

— На межбанке 23 апреля доллар в течение дня потерял 4 копейки, и курс зафиксировался в рамках 26,64—26,65 грн, — сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. — Ситуация на торгах демонстрирует повсеместное увеличение долларовых продаж: и со стороны иностранцев, реализующих валюту под покупку гривневых облигаций Минфина (оплата производится 23—24 апреля), и со стороны экспортеров — аграрных и металлургических предприятий. Избыток валюты на межбанке активно скупает Национальный банк. По разным оценкам, 23 апреля регулятор приобрел на торгах от 20 до 25 миллионов долларов.

На наличном рынке, в кассах и обменниках, цены заметно снизились. Во вторник, 23 апреля, средний курс продажи доллара людям составлял 26,85—26,95 грн. Минимальный ценник спустился до 26,78 грн, а максимальный остался на уровне 27,30 грн.

Сегодня финансисты и аналитики делают много прогнозов о том, каким будет курс доллара от инаугурации нового президента до осенних парламентских выборов, а затем — до конца 2019 года. Так, эксперты американского инвестбанка Morgan Stanley считают, что в нынешнем году нам следует ожидать девальвацию гривни до 30,5 грн, а в 2020 — до 31,5 грн за доллар. В связи с такой ситуацией экономика Украины вырастет на 2,5 процента в 2019 году и на 2,6 процента — в 2020 году.

Прогноз Morgan Stanley на 2019 год совпадает с ожиданиями Национального банка Украины. Но экономический прогноз Нацбанка на 2020 год оказался более оптимистичным: НБУ считает, что ВВП Украины вырастет на 2,9 процента, а курс гривни составит 29,4 грн/доллар. Представители Morgan Stanley заявили, что Украина должна сфокусироваться на сотрудничестве с МВФ и борьбе с коррупцией. В этом случае нынешним летом Украина может получить новый кредитный транш.

Прогнозы Morgan Stanley касательно уровня инфляции в Украине сильно отличаются от прогнозов Нацбанка, который ориентируется на 5 процентов. На 2019 год американский инвестбанк прогнозирует 7 процентов, а в 2020-м — 6,7 процента.

В тандеме с долларом снизился и курс евро — на 20 копеек за неделю. Так, на 24 апреля Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 30,01 грн. В обменных пунктах 23—24 апреля евро покупают по 30,07—30,12 грн, а продают по 30,20—30,30 грн. Финансовые аналитики отмечают, что евро несколько подешевел и на мировых биржах. Так, по данным Альпари, в Европе соотношение доллара к евро снизилось с 1,223—1,242 доллара до 1,187—1,203 (минус 0,4 процента за неделю).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что курс доллара в Украине продолжает стремительно падать.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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