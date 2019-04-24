Цены на заправках растут: эксперты рассказали, почему дорожает бензин

Деньги

В Украине заметно дорожает горючее. Причем некоторые сети начали довольно резко повышать цены на своих заправках. Так, сеть АЗС группы «Приват» вечером 23 апреля повысила цены на бензин и дизельное топливо сразу на 1 грн за литр. В среду, 24 апреля, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составила 29,10 грн, дизельного топлива — 28,58, а сжиженного газа — 13,41 грн. Рост цен на заправках вызван не только возникшими проблемами с поставками топлива из Беларуси, но и с ситуацией на мировом нефтяном рынке.

«Стоимость нефти марки Brent уже превысила 74 доллара за баррель. Таким образом, за год ее цена выросла более чем на 20 долларов. Способствовала этому отмена льготного разрешения для импортеров иранской нефти — уже после 2 мая льгот не будет. Это ограничит продажи иранской нефти и сократит предложение нефти на 1 млн баррелей в день. В первую очередь это ударит по странам, у которых было разрешение на импорт данной нефти: Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Италии, Греции, Турции и Тайваню», — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко.

По его словам, несмотря на то, что Украина не является импортером иранской нефти из-за отсутствия инфраструктуры в украинских портах для приема должного количества ресурса, рост цен мы ощутили уже сейчас.

«Таким образом, к ограничениям со стороны России у нас добавляются санкции и рост цен на мировых рынках, что уже уводит цены на нефть выше 70 долларов. И, как следствие, в Украине можно ожидать рост цен на дизтопливо и бензин уже в течении ближайших недель. Потенциально — до 33 гривен за литр при условии стабильности гривни.

Цены на автогаз также будут расти, но умеренными темпами. Сезонность спроса — цены на газ летом ниже, чем зимой — будет пока их сдерживать. Таким образом, цены на сжиженный газ стабилизируются возле отметки 14 гривен за литр", — отметил эксперт.

Стоит напомнить, что в ответ на расширение Украиной списка товаров, запрещенных к ввозу с территории РФ, в Кремле решили усложнить экспорт в нашу страну российской нефти и нефтепродуктов. Хотя, по словам нефтетрейдеров, пока топливо из России поступает без особых проблем.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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