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В Украине продолжается стремительное падение курса доллара
Национальный банк Украины немного укрепил гривню. Официальный курс НБУ, установленный на 25 апреля, составляет 26,59 грн/доллар. Это на девять копеек ниже по сравнению с предыдущим днем (26,68 грн/доллар).
На наличном рынке также наблюдается небольшое подешевление доллара. По данным сайта «Минфин», в обменниках курс гривня/доллар снизился, американская валюта стала дешевле на 11−13 копеек (продажа и покупка). Средний курс покупки сейчас составляет 26,71 грн/доллар, продажи — 26,76 грн/доллар.
На межбанковском валютном рынке также было замечено снижение курса доллара. 25 апреля рынок закрылся котировками 26,24 и 26,265 грн/доллар.
Напомним, ранее эксперты-финансисты сделали прогноз валютного курса после выборов. Аналитики считают, что если новый президент после инаугурации воздержится от кадровых перестановок в Нацбанке, то курс останется стабильным в долгосрочной перспективе. В то же время на курсе национальной валюты не могут не сказаться перипетии вокруг системного «ПриватБанка».
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