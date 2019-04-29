Наука и технологии

Космическая ракета Alpha украинско-американской разработки в четверг, 25 апреля, успешно прошла испытания двигателя второй ступени, проведенные в городе Бриггс, штат Техас, США. Об этом сообщили в компании Firefly Aerospace на своей странице в Facebook.

«Вчера Firefly успешно прошла важный этап в тестировании второй ступени ракеты Alpha на пути к цели осуществить ее первый запуск в 2019 году», — говорится в сообщении.

В компании также заявили, что пятиминутный огневой тест на специальной вертикальной площадке продемонстрировал хорошую работу всех интегрированных систем — ни одна из них во время тестирования не достигла допустимого предела нагрузки. Все показатели оборудования находились в пределах нормы, а само оборудование в ходе теста не получило повреждений.

Напомним, что Firefly Aerospace является частным аэрокосмическим предприятием с офисами в городе Остин (штат Техас, США) и украинском городе Днепр. Ее ракетостроительные мощности компании находятся в Техасе, в то время как украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают оборудование для ракет. Украинский бизнесмен Максим Поляков выкупил Firefly Aerospace в 2017 году. К тому моменту стартап, основанный инженером Томом Маркусиком, находился на грани банкротства.

Как сообщали «ФАКТЫ», группа инженеров из Украины и Шотландии провела в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, «съедающей» свои компоненты в полете. Авторы исследования попытались разработать двигатель, использование которого сделало бы эффективным пуск маленьких и дешевых ракет. Проблема уже существующих аппаратов в том, что в них масса горючего и содержащих его хранилищ многократно превышает полезную нагрузку. Если же попытаться облегчить ракету, объем топлива будет сгорать быстрее ее массы, из-за чего устройство не может доставить груз на орбиту. Разработчики прототипа утверждают, что их технология поможет найти выход из этой ситуации.

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