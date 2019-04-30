Японские ученые опровергли главную теорию Стивена Хокинга

Наука и технологии

Японские астрофизики во главе с Масахиро Такада из Физико-математического института Вселенной, воспользовавшись телескопом Subaru и камеру Hyper Suprime-Cam (HSC) на Гавайях провели эксперимент, развенчавший теорию Стивена Хокинга о темной материи. Об этом пишет портал Live Science.

Еще в 1970-е годы Хокинг предположил, что эта невидимая субстанция состоит в основном из крошечных черных дыр, появившихся сразу после Большого взрыва. С тех проверить гипотезу астрофизика пытались не раз. В случае подтверждения, она помогла бы разгадать тайну недостающей массы Вселенной.

Темная материя — термин, которым физики прозвали загадочную субстанцию, которая, по их мнению, могла бы объяснить один интересный факт: во Вселенной все движется и вращается так, как если бы в ней находилось больше массы, чем мы способны обнаружить. Разные ученые в разное время пытались приписать свойства так называемой темной материи разным объектам

Использовав камеру Hyper Suprime-Cam (HSC), установленную на телескопе Subaru, расположенного на Гавайях, японские ученые сделали снимки всей Андромеды, ближайшей к нам галактики, пытаясь найти эти маленькие объекты. Таким образом они хотели найти те самые многочисленные малые черные дыры, которые не имеют видимой светящейся материи, но заметны их мощные гравитационные поля, которые вызывают искажение излучения соседних объектов или микролинзирование.

Это явление и пытались зафиксировать японские исследователи, сделав за семь часов ясной ночи около 200 снимков туманности. Если бы теория Хокинга была верна, то они должны были зафиксировать около 1 000 сигналов микролинзирования. Но было снято лишь одно такое потенциальное событие. На долю первичных черных дыр может приходиться менее 1% всей темной материи, что противоречит расчетам Хокинга, — к такому выводу пришли ученые.

В то же время японские ученые допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи. Они предполагают, что сигналы первичных черных дыр являются слишком короткими, что делает их незаметными для наблюдений с Земли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре прошлого года Стивен Хокинг с того света предупредил о главной угрозе человечеству.

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