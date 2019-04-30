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Большинство витаминов покупаются зря: Супрун развеяла популярный миф о биодобавках
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает с осторожностью относиться к появившейся моде на витаминные биодобавки: эффект от таких БАДов может быть совсем не таким, как обещают производители.
«Десятилетние исследования показали, что особых побочных эффектов, как, например, увеличения смертности, от приема добавок нет. Но и особого смысла тоже. Масштабные рандомизированные клинические исследования показали, что большинство людей пьет витамины зря», — отмечает Супрун.
Руководитель Минздрава напоминает, что не рекомендуется принимать добавки «на всякий случай». Кроме того, не получится витаминизироваться впрок: «Витамины и минералы будут выводиться почками, если мы потребляем их в избытке. Накапливаются, прежде всего, жирорастворимые витамины, а также В12, немного В9, С, железо, кальций, и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты».
Популярные представления о пользе витаминов в предотвращении болезней также явно преувеличены. «Витамины не уменьшают заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, инфарктами и инсультами, не предотвращают появление или развитие деменции», — напоминает Супрун результаты исследований.
«Большинство людей, которые пьют БАДы, не осознают, что из-за чрезмерного приема добавок могут возникать побочные эффекты. Именно поэтому критически важно придерживаться дозировок, не принимать препараты наугад и консультироваться с врачом», — подытожила и.о. главы Минздрава.
Напомним, ранее Супрун опровергла популярный миф о том, что правильное питание — это непременно дорого и сложно. Также и.о. главы Минздрава объяснила, почему не стоит налегать на белковую пищу.
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