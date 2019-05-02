Деньги

Доллар снова начал расти в Украине после падения на праздники

Национальный банк Украины на 3 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,55 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщили на сайте регулятора, официальный курс гривни к доллару на 3 мая установлен на таком уровне: 2655,7242 гривни за 100 долларов. Отметим, что курс доллара на 2 мая составляет 2649,2737 гривни за 100 долларов.

Дорожает американская валюта и на наличном рынке. Так, 2 мая в покупке и продаже доллар подорожал на 9 копеек. Евро же повысился в покупке и в продаже на 15 копеек.

Также вырос курс доллара и на межбанковском валютном рынке. Так, в ходе торгов 2 мая доллар вырос на 20 копеек до 26,62 грн/доллар в продаже. Курс в покупке вырос до 26,58 гривни за доллар. Курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 29,77 гривни за евро. Так, торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5800 — 26,6200 грн/доллар, евро 29,7297 — 29,7718 грн/евро, российский рубль 0,4059 — 0,4067 грн/рубль.

Как писали «ФАКТЫ», в предыдущие дни отмечалось падение курса американской валюты, наметившееся во время пасхальных праздников. Межбанк с 26 апреля до 2 мая ушел на каникулы. Торги на межбанковском валютном рынке в пятницу 26 апреля закончились понижением доллара и евро. Доллар подешевел тогда в покупке на 18 копеек, в продаже на 17 копеек, до уровня 26,37/26,42 грн.

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