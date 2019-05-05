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Под Херсоном обнаружили останки древнего кита цетотерия, которым 9 миллионов лет (фото)
Ценную находку не только для Херсонщины, но и для всей украинской археологии обнаружили студенты Херсонского государственного университета на берегу Каховского водохранилища возле поселка Малая Лепетиха. Это три окаменелых позвонка хвостовой части доисторического кита цетотерия. Как сообщил в интервью ТРК «Херсон» доцент кафедры ХГУ Николай Гоманюк, это млекопитающее жило на территории современной Херсонщины около 9 миллионов лет назад. Тогда эта часть суши была дном Сарматского моря.
По свидетельствам ученых, подобные редкие находки обычно удается обнаруживать на глубине до 30 метров. Но на этот раз на помощь пришла вода водохранилища, порядком размывшая берег.
Цетотерия (лат. Cetotherium) — вымерший род морских млекопитающих подотряда усатых китов. Было их порядка 15 видов. Эти морские животные жили с раннего миоцена до раннего плиоцена (не менее 10 миллионов лет). В дину достигали от 2 до 8 метров. Обитали в морях, омывавших Европу, Азию и Северную Америку. Они населяли умеренные и тёплые (тропические и субтропические) воды Мирового океана, предпочитая тёплые внутренние моря. Окаменелости цетотериев обнаружены в Австрии, Румынии, Молдове, Украине, Турции, Грузии, России и США.
Теперь же китовые позвонки, ставшие редким экспонатом музея археологии, позволят глубже и точнее узнать о фауне доисторических времен, эволюционных процессах и изменениях в рельефе и климате северного полушария.
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