Дональд Трамп обвалил цены на нефть

Деньги

На мировом нефтяном рынке начался обвал цен. Хотя еще совсем недавно стоимость нефти Brent превысила отметку 75 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Виновником начавшегося обвала котировок эксперты называют американского президента.

Новый твит Дональда Трампа об увеличении тарифов на импорт китайских товаров с 10 до 25% обвалил финансовые рынки. Решение Трампа якобы было вызвано слухами о том, что Пекин может отказаться от участия в торговых переговорах с Вашингтоном. Вслед за обвалом финансовых рынков мировые цены на нефть устремились вниз. Утром в понедельник, 6 мая, стоимость барреля июльской нефти Brent составила 69 долларов.

«Трамп решил разбить кувалдой скорлупу грецкого ореха… угрожая ввести с 10 мая 25-процентный тариф на импорт китайских товаров на ошеломляющие 525 млрд долларов», — заявил старший аналитик рынка брокерских услуг OANDA Джеффри Хэлли.

Тем временем в Украине пока наблюдается рост стоимости горючего на заправках. В понедельник, 3 мая, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составила 30,34 грн, дизельного топлива — 29,92 грн, сжиженного газа — 13,51 грн. По мнению экспертов, в ближайшее время литр бензина может подорожать еще на гривню.



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