Луна спасла Землю: огромный метеорит врезался в спутник нашей планеты на скорости 61 тысяч км/час

Наука и технологии

21 января 2019 года жители Северной и Южной Америки наблюдали за полным лунным затмением. В это время многие увидели яркую вспышку на поверхности Луны — оказалось, что это было связано с падением метеорита на скорости 61 тыс. км/час. Статья об этом событии опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Naked Science.

Издание напоминает, что у Луны нет атмосферы, которая смогла бы защищать спутник от космических тел, поэтому все метеориты долетают до ее поверхности. Во время затмения 21 января 2019 года на Луне произошла вспышка длительностью 0,28 секунды от падения метеорита. В это время над поверхностью спутника Земли поднялся столб частиц разного размера, в который рассеивается солнечный свет. Так происходят вспышки в подобных условиях.

Согласно расчетам, метеорит имел массу около 45 кг, а его размер в поперечнике составляет до 60 см. Энергия столкновения составила около 1,5 т в тротиловом эквиваленте. Этого достаточно для образования кратера диаметром до 15 метров. Выброшенный мусор, по оценкам, достиг пиковой температуры в 5400° C — примерно такой же, как на поверхности Солнца (5507 °C).

При описании указанного явления использовались данные с телескопов MIDAS (Moon Impacts Detection and Analysis System), которые анализируют метеоритную активность на Луне. Видеозапись с MIDAS зафиксировала момент удара. Вспышка после падения длилась 0,28 секунды. И это первый случай, когда ученым удалось снять вспышку от падения метеорита на Луну во время полного затмения.

Телескопы MIDAS наблюдали ударную вспышку на нескольких длинах волн. В результате анализа ученые пришли к выводу, что врезавшийся в лунную поверхность метеорит имел массу около 45 килограммов, а его размер в поперечнике составлял от 30 до 60 сантиметров. Но благодаря высокой скорости — примерно 61 тысяча километров в час — это небесное тело вызвало вспышку, которую можно было наблюдать невооруженным глазом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», китайцы через два года выведут на орбиту Земли искусственную «луну».

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