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Доллар в Украине продолжает дешеветь: что будет с курсом валют в мае
На среду, 8 мая, Национальный банк Украины установил курс доллара на отметке 26,34 грн, курс евро — на уровне 29,46 грн. Таким образом, за сутки американская валюта подешевела на 15 копеек, а европейская — на 21 копейку. Однако в течение мая ситуация может измениться.
По прогнозам аналитиков компании Forex Club, курс доллара в мае может колебаться в диапазоне 25,9−26,75 грн. Вместе с тем предложение иностранной валюты на рынке снизится, так как зарубежные инвесторы, которые ранее приобретали гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), займут выжидательную позицию до вступления в должность нового президента Украины. Сдерживать укрепление гривни также будет понижение учетной ставки НБУ до 17,5%.
Давление на курс гривни оказывают выплаты по внешнему долгу Украины в начале мая, а также спекуляции относительно новых траншей финансовой помощи от МВФ. Кроме того, дефицит торгового баланса, который по итогам 1 квартала 2019 года расширился до 2 млрд долларов, вызывает пессимистичные настроения участников рынка по поводу возможной девальвации гривни.
«Гривня остается под влиянием торгового конфликта между США и Китаем, а также цен на сырье. Сокращение глобальной торговли затронет производственную активность крупнейших экономик мира, в первую очередь Китая и Европы, которые выступают для Украины важнейшими торговыми партнерами. В результате могут не только упасть цены на ключевые сырьевые товары украинского экспорта, но и объемы экспорта, что значительно ограничит поступления валютной выручки в страну», — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнения украинских экспертов, как долго доллар будет падать.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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