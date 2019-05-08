- 4:25 Названы оптимальный и идеальный размеры мужского достоинства
- 3:55 Набросился и стал насиловать: взрослый мужчина надругался над 7-летней девочкой на кухне коммуналки
- 3:24 «Рассказывает детям о вкусе человечины»: в РФ девочку-людоедку отправили учиться в «обычную» школу
- 3:04 Гонки на бревне: в Японии провели один из самых опасных фестивалей на Земле
- 2:47 Слишком много полуголых моделей: стримера наказали за организацию «гонок» за деньги
- 1:44 Вернусь сильнее: Усик извинился перед болельщиками за отмену боя
- 1:27 Родившаяся без матки женщина смогла забеременеть с четвертой попытки
- 0:50 Никто не может монополизировать победу над нацизмом, — Порошенко
- 0:25 Массовое отравление на свадьбе: под Ивано-Франковском госпитализированы 18 человек
- 0:03 «Тоттенхэм» благодаря голу на последних секундах выбил «Аякс» из Лиги чемпионов: видеообзор матча
Юрий Терентьев назвал ложью заявления о монополизации рынка в связи с покупкой ДТЭК облэнерго
Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью и ложью заявления о якобы монополии ДТЭК в связи с приобретением акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго».
По его словам, ДТЭК покупает исключительно электрические сети, а не компании-поставщики. Об этом Терентьев заявил в интервью Politeka.
«ДТЭК приобретал только часть активов, связанных с деятельностью оператора системы распределения. Сеть никоим образом не занимается поставкой электрической энергии на территории Киевской области и на территории Одесской области. То есть монополизация в этом случае рынка не происходит», — заявил Терентьев.
Глава комитета подчеркнул, что облэнерго являются естественными монополиями на соответствующих территориях. Их приобретение не влияет на конкуренцию, ведь в данном сегменте ее нет и быть не может. Именно поэтому деятельность естественных монополий полностью контролируется соответствующими государственными органами, в частности, НКРЭКУ через лицензионные условия.
«Что такое облэнерго или оператор системы распределения? Это сеть, которая находится в пределах определенной территориальной единицы. Этот бизнес является так называемой естественной монополией», — считает Терентьев. По его словам, «приобретение одним субъектом дополнительной сети в другом регионе не создает монополизации определенного национального рынка, поскольку эти рынки априори территориальные, и они не должны плюсоваться друг к другу».
Глава Антимонопольного комитета сравнил покупку таких естественных монополий как облэнерго с приобретением лифта в соседнем доме: «В одном доме есть лифт и в другом многоквартирном есть лифт. Если один субъект приобрел один лифт и приобрел второй лифт, он не монополизировал лифты. Поскольку один лифт является определенным экономическим благом в пределах только одного дома. Так же и сети распределения».
По словам Терентьева, перед предоставлением соответствующего разрешения АМКУ опросил участников рынка, органы власти, общественные ассоциации и организации. Никто никаких возражений не высказал, за исключением письма от Андрея Геруса, народных депутатов Сергея Лещенко и Виктории Войцицкой. Авторы видели в данном решении монополизацию рынка электроснабжения, однако ДТЭК вообще не покупал компании-поставщики. Терентьев назвал это письмо «просто необоснованным политическим заявлением».
Напомним, 25 апреля Антимонопольный комитет Украины большинством голосов позволил группе ДТЭК приобрести «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго». Данные компании являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии. Деятельность операторов системы распределения полностью регулируется НКРЭКУ. Предоставляя разрешение на концентрацию, АМКУ возложил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки — поставки и производство электроэнергии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.