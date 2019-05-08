Юрий Терентьев назвал ложью заявления о монополизации рынка в связи с покупкой ДТЭК облэнерго

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Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью и ложью заявления о якобы монополии ДТЭК в связи с приобретением акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго».

По его словам, ДТЭК покупает исключительно электрические сети, а не компании-поставщики. Об этом Терентьев заявил в интервью Politeka.

«ДТЭК приобретал только часть активов, связанных с деятельностью оператора системы распределения. Сеть никоим образом не занимается поставкой электрической энергии на территории Киевской области и на территории Одесской области. То есть монополизация в этом случае рынка не происходит», — заявил Терентьев.

Глава комитета подчеркнул, что облэнерго являются естественными монополиями на соответствующих территориях. Их приобретение не влияет на конкуренцию, ведь в данном сегменте ее нет и быть не может. Именно поэтому деятельность естественных монополий полностью контролируется соответствующими государственными органами, в частности, НКРЭКУ через лицензионные условия.

«Что такое облэнерго или оператор системы распределения? Это сеть, которая находится в пределах определенной территориальной единицы. Этот бизнес является так называемой естественной монополией», — считает Терентьев. По его словам, «приобретение одним субъектом дополнительной сети в другом регионе не создает монополизации определенного национального рынка, поскольку эти рынки априори территориальные, и они не должны плюсоваться друг к другу».

Глава Антимонопольного комитета сравнил покупку таких естественных монополий как облэнерго с приобретением лифта в соседнем доме: «В одном доме есть лифт и в другом многоквартирном есть лифт. Если один субъект приобрел один лифт и приобрел второй лифт, он не монополизировал лифты. Поскольку один лифт является определенным экономическим благом в пределах только одного дома. Так же и сети распределения».

По словам Терентьева, перед предоставлением соответствующего разрешения АМКУ опросил участников рынка, органы власти, общественные ассоциации и организации. Никто никаких возражений не высказал, за исключением письма от Андрея Геруса, народных депутатов Сергея Лещенко и Виктории Войцицкой. Авторы видели в данном решении монополизацию рынка электроснабжения, однако ДТЭК вообще не покупал компании-поставщики. Терентьев назвал это письмо «просто необоснованным политическим заявлением».

Напомним, 25 апреля Антимонопольный комитет Украины большинством голосов позволил группе ДТЭК приобрести «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго». Данные компании являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии. Деятельность операторов системы распределения полностью регулируется НКРЭКУ. Предоставляя разрешение на концентрацию, АМКУ возложил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки — поставки и производство электроэнергии.

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