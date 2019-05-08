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В ДТЭК опровергли информацию топ-менеджера Sany, назвав ее недостоверной
Информация, озвученная генеральным директором Sany Heavy Equipment Чжан Чжихонем в адрес ДТЭК, является недостоверной. Об этом говорится в сообщении компании, которую цитирует «Сегодня». Помимо этого, ДТЭК требует опровержения недостоверной информации и оставляет за собой право обратиться в суд для защиты чести и деловой репутации в том случае, если этого не произойдет.
За 14 лет ДТЭК инвестировал в добычу угля более $ 3,3 млрд, включая закупку горнодобывающего оборудования у ведущих мировых производителей. Все закупки осуществляются в соответствии с тендерной процедурой на электронной торговой площадке. Два проходческих комбайна EBZ-160 производства Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd. (Китай) были приобретены компанией в 2017 году и с тех пор находятся в промышленной эксплуатации на предприятиях «ДТЭК Павлоградуголь» и «ДТЭК Добропольеуголь». «Вопросов к качеству работы техники у компании нет», — подчеркнули в компании.
Ранее генеральный директор китайской Sany Heavy Equipment заявил, что компания ДТЭК якобы закупила в Китайской Народной Республике некачественное горно-шахтное оборудование по очень низкой цене.
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