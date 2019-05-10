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Стиль жизни

Американская визажистка рисует удивительные картины на собственных губах (фото, видео)

9:10 10 мая 2019 754
Губы с картиной
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская визажистка Райан Келли удивляет сеть необычными картинами, которые рисует на собственных губах. Часто она еще и дополняет их соответствующим маникюром. Чаще всего Райан изображает популярных киногероев и портреты знаменитостей.

Ее увлечение началось четыре года назад, когда они с мужем смотрели выступление певицы Кэти Перри на Супербоуле (финальном матче чемпионата США по американскому футболу) 2015 года. В подтанцовке у поп-звезды были парни в костюмах акул и один из них танцевал довольно неуклюже, превратившись позже в интернет-мем под названием «Акула слева». Муж Райан предложил ей нарисовать на губах акулу, а на ногте — ее плавники.

На каждую свою картину Келли тратит сейчас около двух часов времени — изображая самые мельчайшие детали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что австралийская мама превращает еду для сына в удивительные съедобные скульптуры.

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