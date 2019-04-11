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Австралийская мама превращает еду для сына в удивительные съедобные скульптуры (фото, видео)
В то время, как большинство родителей не одобряет игры детей с едой, жительница австралийского города Мельбурн Лалех Мохмеди делает из еды игрушки для своего сына Джейкоба. Чтобы поощрить трехлетнего ребенка есть овощи и прочие полезные продукты, Лалех начала делать настоящие съедобные скульптуры. В основном — по мотивам популярных мультфильмов и фильмов.
Постепенно хобби превратилось в бизнес. Женщина основала компанию Jacob’s Food Diaries, выполняющую заказы на красиво оформленную еду. Она выкладывает свои работы в соцсети Instagram, где у нее почти 160 тысяч подписчиков, включая знаменитого британского повара, телеведущего и популяризатора кулинарии Джейми Оливера. Женщина также сотрудничает с компаниями Disney, Nickelodeon, Kellogg, FC Barcelona, принимая участие в рекламных проектах. И неоднократно выступала в различных телешоу.
«Мне всегда нравилось заниматься творчеством в школе, но потом я долго к этому не возвращалась», — рассказала 35-летняя Лалех изданию Sydney Morning Herald.
Feelin a little like this guy today. #throwback THE MAD HATTER from ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS Potato with carrots, leek, wholemeal wrap and eggplant (Just for art not for Jacob to eat) #foodart #alicethroughthelookingglass #johnnydepp #buzzfeed #yahoofood #organic #vegetables #featureme #instafood #instagram #edibleart #disney #themadhatter #eeeeats #food #aliceinwonderland #foodporn #delicious #whpedibleart
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