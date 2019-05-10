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Новые тренды в летнем маникюре: советы нейл-стилиста (фото)
Стильный маникюр стал обязательным атрибутом современной женщины. Он может быть ярким или неброским, но он должен быть. Говорят, по тому, в каком состоянии у женщины ногти, можно даже догадаться, что происходит в ее душе, семье и на работе. И каждая женщина может подтвердить, что после визита в бьюти-салон настроение, как правило, улучшается. Во-первых, уход за руками — прекрасный способ релакса. Во-вторых, красивые руки непременно привлекают внимание окружающих и заслуживают комплиментов.
В преддверии лета тема маникюра становится особенно актуальной. В силу вступают новые тренды. Они касаются всего образа женщины: ее наряда, прически, макияжа. И, конечно же, маникюра. Каждой моднице нужно быть в курсе актуальных тенденций.
О новых трендах в летнем маникюре «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Диана Ипиеску.
— Главными трендами сегодня являются светлые и нейтральные цвета, а также классический красный, — говорит Диана Ипиеску. - Актуален минималистичный дизайн. Будет востребован французский маникюр. Многим модницам нравится цветочный декор. Этот тренд неизменный уже много лет для весеннего и летнего сезонов. И с каждым годом цветы становятся совершеннее.
— И какие же цветы будут фаворитами летнего сезона?
— Выделить какой-то один цветок не решилась бы. Каждый красив по-своему. В числе фаворитов — розы, анютины глазки, тюльпаны, одуванчики, ромашки, ирисы… А вообще нет непопулярных цветов в дизайне ногтей, как и в природе. К слову, красивы в декоре ногтей бабочки и птицы. Очень эффектна в дизайне летом и тема океана. Она изобилует огромным количеством оттенков цветов и сюжетов. В моде — комбинирование дизайнов. Важно, чтобы композиция выражала радость весны и лета, отображала богатую палитру этого замечательного времени.
Стоит остановиться на нюансах. К примеру, французский маникюр становится все более креативным, художественным. Красиво и нежно сморится переход оттенков — омбре. 3D-маникюр является актуальной тенденцией в последние несколько лет. Он хорошо смотрится на ногтях любой длины.
— Многие годы ногти украшают стразами. Актуальны ли они сегодня?
— Да, конечно. Важно, чтобы их было немного и чтобы они органично сочетались с дизайном ногтей. Необходимо чувство меры, как и при подборе украшений.
— Каким оттенкам красного посоветуете отдать предпочтение летом?
— Особенно популярными будут кораллово-красный и малиновый, однако и все другие оттенки приветствуются. Летом можно смело экспериментировать и с любыми яркими цветами — желтым, зеленым, лазурным… К этому располагает сама природа. В ней буйствуют краски. Каждый цветок привносит в палитру лета свой неповторимый оттенок.
— Важно правильно выбрать форму ногтей. Как это сделать?
— Фаворитами являются квадратная и миндалевидная формы. Квадрат должен быть «мягким». Важно, чтобы форма была удобной.
— Посоветуйте уход для рук, который способен сделать их идеальными.
— Хороший метод — парафинотерапия. Она эффективно восстанавливает кожу рук. Правда, лучше их не доводить до такого состояния, когда нужна реабилитация. Избегайте контакта кожи с агрессивными моющими средствами. Относитесь к собственным рукам уважительно, так же, как относитесь к коже лица. А что касается ногтей, не рассматривайте их как инструменты, которыми можно что-то, к примеру, открывать, отчищать. Ведь повредить ноготь гораздо легче, чем восстановить. Думаю, это известно каждой женщине.
— Что вдохновляет вас на творчество?
— Мои клиентки — главный источник вдохновения. Каждой я предлагаю дизайн ногтей, который соответствует ее стилю, вселяет радость и уверенность. Стараюсь быть для них другом. Радуюсь, когда моя идея и работа делают женщину счастливой. Улыбки клиенток — лучший комплимент для мастера. Они стимулируют придумывать что-то новое, необычное.
— Может ли маникюр кардинально изменить жизнь женщины?
— Конечно. Расскажу историю. У меня была клиентка, которой очень нравился мой маникюр. Она попросила меня научить ее искусству нейл-арта. И я охотно это сделала. Сегодня она успешный стилист ногтевого дизайна. К слову, и мою жизнь изменила профессия нейл-стилиста. До этого я работала парикмахером. А потом увлеклась дизайном ногтей. Мне очень нравится моя работа, я счастлива, что занимаюсь любимым делом.
— С каким дизайном ногтей, с вашей точки зрения, женщина выглядит моложе? А какой может сделать ее старше?
— Радость жизни делает нас моложе! А красивый маникюр — одна из слагаемых этой радости. Чем лаконичнее дизайн на ногтях средней длины, тем лучше. Он придает образу легкости и свежести. А перегруженные декором ногти не рекомендую. Они «утяжеляют» образ. Важно, чтобы руки были ухоженными.
— Как лучше сочетать маникюр с украшениями? Ведь летом хочется надеть и браслеты, и кольца.
— Золотые и серебряные украшения прекрасно сочетаются с любым цветом и дизайном ногтей, а вот с цветными кольцами и браслетами нужно комбинировать так, чтобы это не было безвкусно. Очень важно, чтобы аксессуары были в тренде и женщина не чувствовала дискомфорта.
— Диана, вы когда-нибудь бывали в Украине?
— Еще нет, но мечтаю побывать. Много слышала о Киеве. Это очень красивый город. Думаю, скоро приеду для участия в международном конкурсе. Знаю, что украинские модницы — большие ценительницы стильного маникюра. В Украине много креативных нейл-стилистов. И я буду рада с ними пообщаться.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» всемирно известный голландский стилист Хууб Эйсинк рассказал о новых трендах в стрижках и окрашивании волос.
Фото из альбома Дианы Ипиеску
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