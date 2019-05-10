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Отравление и даже смерть: к чему может привести неправильная установка газовой колонки

В авариях, связанных с утечкой газа или неправильным использованием газового оборудования, страдают и даже гибнут десятки людей. В частности, недавно основательница известной Школы искусств во Львове Оксана Бондарук погибла в собственной студии, отравившись угарным газом. Женщина находилась в ванной, где была газовая колонка. В это время муж Оксаны включил на кухне механическую вытяжку, которая создала обратную тягу. Продукты сгорания начало затягивать в помещение, и Оксана Бондарук получила смертельную дозу угарного газа. Подобных трагедий можно избежать, если относиться к газу с должным вниманием и осторожностью.

При перепланировке квартиры необходимо перенести колонку в кухню

Об основных правилах безопасного использования газового оборудования «ФАКТАМ» рассказал начальник службы эксплуатации внутридомовых газопроводов и газового оборудования ПАО «Киевгаз» Виталий Гридин.

— Где и как должны устанавливаться газовые колонки?

— Начнем с того, что газифицируется только обособленное помещение — это кухня или котельная. По старым государственным строительным нормам (ГСН) газовую колонку можно было устанавливать в ванной комнате, по новым ГСН, которые тоже были приняты еще в СССР, — уже только на кухне. То есть газовый прибор с отводом продуктов сгорания в отдельный либо коллективный дымоход или на улицу устанавливается:

если это квартира — исключительно на кухне;

если это частный дом — в обособленном помещении, то есть в топочной.

— В домах, где изначально газовая колонка была установлена в ванной, ее теперь нужно переносить на кухню?

— Если по первичному проекту газификации дома было разрешено устанавливать колонку в ванной, которая оборудована дымоходом, то переносить не нужно. И при замене старого оборудования на новое тоже переносить его на кухню не обязательно. Но если основной канал дымохода находится не в ванной, а в кухне, мы рекомендуем переносить колонку в кухню, чтобы не было горизонтальной вентиляционной трубы, которая проходит через стену, через потолок, через туалет и так далее.

— Но ведь зачастую такая вентиляционная труба там уже установлена?

— Дополнительная вентиляционная труба — дополнительная угроза отравления. Мы всегда рекомендуем переносить колонку в кухню. Это настоятельная рекомендация, если размеры ванной, размеры кухни, планировка квартиры не меняются. И это законное категорическое требование, если замена колонки в ванной происходит при перепланировке квартиры, когда меняются размеры ванной. В таком случае проект первичной газификации больше не работает, в действие вступают новые ГСН: переносить колонку нужно обязательно. Тем более, если новая колонка будет мощнее, чем-то оборудование, которое было ранее.

Кроме того, если газовое оборудование установлено в ванной, обязательно должен быть подрез двери, то есть щель внизу или решетка в нижней части двери, для поступления воздуха в ванную комнату. При этом в помещении необходимо установить газовый сигнализатор и клапан-отсекатель.

Установка сигнализатора и клапана-отсекателя — обязательное требование при замене газового оборудования

— Газовый сигнализатор и клапан-отсекатель нужно ставить, даже если люди устанавливают новую современную газовую колонку?

— Бытует заблуждение, что современные колонки и котлы уже оборудованы всей автоматикой безопасности, а значит, не нужно устанавливать сигнализатор. Это ошибочное мнение, потому что есть такое явление, как опрокидывание тяги. В этом случае автоматика, установленная внутри оборудования, не срабатывает, и возникает угроза жизни людей.

Установка сигнализатора — обязательное требование при замене газового оборудования. А уж при новой газификации — тем более. Сигнализатор загазованности срабатывает на природный газ (СH4) и на угарный газ (СО). Их взрывоопасность и воздействие на организм человека разные.

— В чем основная опасность природного газа и угарного газа?

— При утечке природный газ взрывается: границы взрываемости находятся в диапазоне от 5 до 15 процентов. При более высоких концентрациях природный газ оказывает удушающее действие на организм человека. Отравиться природным газом случайно крайне сложно: он не несет моментального фатального воздействия на организм и при этом имеет стойкий резкий запах одоранта.

Угарный газ — это продукт сгорания природного газа. Это бесцветный чрезвычайно токсичный газ без вкуса и запаха. Отравление угарным газом опасно для жизни и здоровья, а без своевременной квалифицированной медицинской помощи может привести к летальному исходу.

— Насколько большое значение имеет вентилирование помещения, где установлена газовая плита или колонка?

— Начнем с того, что в городских квартирах такие помещения, как кухня, ванная и туалет, имеют вентиляционные каналы для отвода продуктов жизнедеятельности человека. К вентиляционным каналам предъявляются определенные санитарные нормы, такие как количество воздуха на удаление и краткость воздухообмена. Плюс к этому, для горения газа необходим кислород, то есть воздух. На один кубометр природного газа нужно 10 кубометров воздуха. Соответственно, должен происходить приток воздуха в квартиру. Если раньше, при деревянных оконных рамах, воздух в помещение поступал постоянно, то на сегодняшний день, при пластиковых герметичных окнах, естественного притока нет, а в холодную погоду окна на проветривание открывают редко.

Да, в некоторых пластиковых окнах есть клапаны, обеспечивающие проветривание без сквозняков и без охлаждения квартиры. Но далеко не во всех окнах они есть. А еще мы часто сталкиваемся с тем, что вентиляционные каналы нормально не работают. При плотно закрытых окнах и дверях тяга в вентиляционном канале опрокидывается, и холодный воздух снаружи идет в квартиру.

— То есть поток воздуха идет не из квартиры наружу, а снаружи — в квартиру через вентиляционные каналы?

— Да, при закрытых окнах. Стоит чуть-чуть приоткрыть окно — и тяга восстанавливается. При работе газовой колонки или котла с естественной тягой опрокидывание тяги также встречается при неправильной установке вытяжки в квартире. Если неправильно рассчитана ее производительность, то при включении происходит опрокидывание тяги, а значит, продукты горения идут не наружу, а в помещение.

Причем, если вентканал и дымоход находятся в кухне, то движение опрокинувшегося газа в дымоходе идет по кратчайшему пути в вентканал, и распространение в квартиру небольшое. Если это вентилятор, расположенный в ванной комнате, то движение угарного газа идет через всю квартиру в ванную или в туалет, отравляя в квартире все живое, в том числе кошек, собак, попугаев — абсолютно все.

Могу привести реальный пример. На улице Жуковского произошло отравление, погибла женщина. Чтобы определить точные причины отравления, на месте должен был быть проведен эксперимент. По всей квартире разместили приборы, которые регистрируют угарный газ, и включили колонку. Когда, вдобавок к включенной колонке, включили вентилятор в ванной, квартира наполнилась угарным газом, причем концентрация стала запредельной в течение всего трех минут.

— Вы включили вентилятор в ванной и закрыли окна?

— Да. Были закрыты входные двери, пластиковые окна, балконные пластиковые двери. То есть квартира была полностью герметизирована.

Угарный газ накапливается в крови — постепенно можно получить смертельную дозу

— А какие проблемы чаще всего возникают с вентиляционными каналами домов?

— Зачастую это естественное сужение сечения каналов за счет накопившейся грязи. Порой в них попадают животные, птицы (недавно «ФАКТЫ» писали о жутком случае, когда в дымоход попала ворона, в результате от отравления угарным газом погиб ребенок. — Ред.). Но бывает и так, что люди становятся заложниками чьей-то безответственности.

Например, недавно двое строителей, проводя капитальный ремонт в квартире и решив увеличить площадь кухни, просто вырезали и заглушили вентиляционные каналы. В результате все квартиры, находящиеся ниже, оказались вообще лишены вентиляции и дымовых каналов, так как их забетонировали. Причем в доме работали газовые колонки, и продукты сгорания шли не на улицу, а в квартиры. Хорошо хоть окна были открыты, и никто не задохнулся. Ни один нормальный строитель, да и вообще здравомыслящий человек до такого бы не додумался! Но, к сожалению, это не единичный случай некомпетентности и полного пренебрежения мерами газовой безопасности.

А еще была грустная история, когда семья отравилась угарным газом. Но даже выйдя из больницы, люди не стали вызывать ни печников, ни газовщиков, чтобы устранить угрозу для жизни. В результате произошло повторное отравление, уже со смертельным исходом.

Хочу отметить, что угарный газ накапливается в крови. То есть можно понемногу получать дозу, которая затем накопится, и в какой-то момент произойдет отравление.

— Если бы в квартире был установлен газовый сигнализатор, он бы предупредил об опасности?

— Конечно. Сигнализаторы срабатывают и на природный, и на угарный газ. При опрокидывании тяги сигнализатор выдает звуковой и световой сигналы. А если на газовой трубе установлен еще и клапан-отсекатель, то сигнализатор посылает на него импульс и подача газа в квартиру прекращается. Это еще один вариант защиты.

— То есть по новым правилам эти приборы должны устанавливаться и в ванной, и в кухне — на все газовые колонки?

— Да. Везде, где стоит колонка — то есть газовый прибор с отводом продуктов сгорания в дымоход.

— А если у людей старые колонки, и нет этих приборов, то они обязаны сами установить их? Или это делается централизованно?

— С юридической точки зрения, газовое оборудование старого образца установлено по старому проекту. Поэтому заставить людей ставить сигнализаторы мы не можем. Но настоятельно рекомендуем это сделать в целях безопасности. Мы объясняем людям все угрозы, которые могут возникнуть.

Отключать и подключать газ имеет право только газораспределяющая компания

- Бывает ли, что людям, у которых нет таких контрольных приборов, просто отключают газ?

— Если в квартире стоят старые колонки, которые полностью соответствуют первичному проекту газификации, то оснований отключать газ нет. Если газовое оборудование исправно и вся автоматика безопасности работает, то мы не имеем права отключать газ. Правила безопасности при эксплуатации систем газоснабжения, являющиеся нормативным документом, содержат исчерпывающий перечень случаев принудительного отключения газоснабжения.

Но когда люди сами меняют колонки, самовольно вместо дымохода ставят алюминиевую гофру, которая рассчитана на обычную температуру, а не на 120—180 градусов, возникающих при отводе горячих газов, то, конечно, приходится отключать газоснабжение. Ведь это уже и есть прямое нарушение техники безопасности. Замена газового оборудования неспециалистами — это тоже прямое нарушение правил безопасности, которое влечет отключение газа.

Поэтому, для того, чтобы не попасть под подобные санкции, людям, купившим сертифицированную колонку, нужно обеспечить ее правильную установку. Выполнять установку могут не только сотрудники «Киевгаза», но и другие специалисты, имеющие лицензию на выполнение таких работ.

Однако на пуск газа нужно обязательно вызывать сотрудников газовой компании: они проверят правильность установки и подключения оборудования, соответствие проекту. Чтобы потом, в ходе плановой проверки, для человека не стало неприятным сюрпризом отключение газа из-за выявленных нарушений правил безопасности при монтаже оборудования.

— То есть сотрудники «Киевгаза» должны присутствовать на запуске оборудования и документально подтвердить, что все выполнено правильно?

— Согласно правилам безопасности систем газоснабжения, сотрудники газораспределяющей компании, в городе Киеве — представители «Киевгаза», должны присутствовать при отключении газа, при подключении газа и при пуске оборудования. То есть, если вы решили заменить колонку, вы приглашаете нас, и мы ее отключаем. Если вы готовы с нами сотрудничать, мы выполняем все работы по установке оборудования, подключаем его, проверяем и запускаем. Но мы не монополисты. Вы можете пригласить любую организацию, имеющую лицензию. Они проведут монтаж, а потом нужно приглашать нас для подключения газа и запуска колонки. Подчеркиваю — отключает и подключает газ только газораспределяющая компания.

В этом физическом действии заключается и юридическая сторона вопроса. Как раз в этот момент мы берем на себя ответственность за то, что все сделано правильно, потому что, да, мы это проверили перед пуском. А вот если сделано неправильно, а мы этого и не проверяли, то, соответственно, это потом и будет поводом отключить газ, переделать все правильно и только после этого снова включить потребителю газ. Но зачем нужны эти проблемы, если проще сразу пригласить нашего специалиста, который обеспечит правильность выполнения работ и подтвердит это документально, — отметил Виталий Гридин.

В следующей статье специалисты «Киевгаза» расскажут «ФАКТАМ» о правилах безопасной установки и ремонта газового оборудования, о случаях, когда возникает необходимость отключения газа в квартирах, о возможных аварийных ситуациях и их последствиях.



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