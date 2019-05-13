С июня цена на газ для населения возрастет — СМИ

Деньги

Компания «Нафтогаз Украины» приняла решение о повышении в июне цены на природный газ для населения на 380 гривен — до 8627 гривен за тысячу кубических метров (с учетом НДС). Об этом свидетельствует проект, разосланный газораспределительным компаниям, который обнародовало агентство Українські Новини.

Напомним, цена на газ для населения в мае уменьшилась с 8550 до 8247 гривен за тысячу кубометров (с учетом с НДС и транспортировки). В то же время цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования в мае повысились на 5,2−11,5%.

В то же время председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что цену на газ можно будет существенно снизить, только если это будет соответствовать рыночной ситуации, и данный вопрос не станет камнем преткновения для программы МВФ.

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