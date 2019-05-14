Стиль жизни

Один из самых именитых во всем мире представителей индустрии моды, главный редактор британского издания журнала Vogue Эдвард Эннинфул, назвал самую стильную с его точки зрения представительницу королевской семьи.

Выбор уроженца Ганы стал довольно неожиданным. Как сообщается в документальном фильме «Секреты королевского портного», показанном на телеканале Channel 5, Эннинфул считает, что лучше всех одевается не Кейт Миддлтон и не Меган Маркл, фанаты которых считают их настоящими иконами стиля, а 71-летняя герцогиня Корнуольская Камилла, супруга наследника престола принца Чарльза. Ее персональное чувство стиля приводит в восторг признанного гуру в области моды. Он думает, что она великолепна и мечтает разместить фото невестки королевы Елизаветы II на обложке Vogue. Как пишет Daily Mail, если это произойдет, вторая жена Чарльза станет уже третьей дамой из королевской семьи, удостоенной этой чести. Ранее на обложке British Vogue четыре раза появлялась первая супруга принца — принцесса Диана. А в 2016 году обложку издания украсило изображение герцогини Кембриджской Кэтрин.

Камилла и Эдвард Эннинфул

Камилла

Кейт Миддлтон на обложке Vogue

Стиль Камиллы — проверенная временем классика и элегантность. На официальных мероприятиях она выглядит гламурно, а в повседневной жизни одевается просто, чувствуя себя, как и Кейт Миддлтон, комфортнее в джинсах и резиновых сапогах, чем в вечерних платьях и туфлях на шпильках.

Между тем, Камилла и Чарльз, которые были с официальным визитом в Германии, до сих пор еще не видели своего внука Арчи — сына Меган Маркл и принца Гарри, родившегося 6 мая. Кейт Миддлтон и принц Ульям еще тоже только собираются навестить племянника.

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