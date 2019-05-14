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Кейт Миддлтон засветила стройные ноги на ветру, посетив бывшее место работы своей бабушки (фото)
Герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая вместе с мужем принцем Уильямом ранее посетила Северный Уэльс, нанесла визит в Блетчли-парк, расположенном в графстве Бакингемшир.
В особняке Блетчли-парк, также известном как Station X, в годы Второй мировой войны здесь располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании. Там работал знаменитый криптограф Алан Тьюринг, а также бабушка самой Кейт с отцовской стороны — Валери Миддлтон (в девичестве — Глассборо) и ее сестра-близнец Мэри Глассборо. В то время Валери еще не вышла замуж за дедушку Кейт. Она была в команде тех, кто трудился над расшифровкой кода немецкой машины «Энигма».
Кейт Миддлтон ознакомилась с выставкой, приуроченной к 75-й годовщине высадки в Нормандии — морской десантной операции, проведенной 6 июня 1944 года силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии.
Для визита 37-летняя Кейт выбрала синее платье в белый горошек стоимостью 2260 долларов от Alessandra Rich, в котором уже появлялась ранее — на семейных фото в честь 70-летия принца Чарльза. К нему очень шли выбранные ею серьги с жемчугом. Наряд, застегнутый спереди на пуговицы, смотрелся скромно и элегантно. Однако, порывы ветра времени от времени отворачивали полы платья, демонстрируя окружающим стройные ноги герцогини. Как напоминает Daily Mail, в точно таком же платье (только с широким поясом) звезда телесериала «Форс-мажоры» Абигайль Спенсер появилась в прошлом году на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный редактор британского Vogue назвал самую стильную даму в королевской семье: неожиданный выбор.
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