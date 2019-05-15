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«Заря» — «Шахтер»: где смотреть онлайн матчи 29-го тура чемпионата Украины
В субботу, 18 мая, в рамках 29-го тура чемпионата Украины состоялись один поединок в топ-шестерке и три встречи в турнире команд, оспаривающих 7—12-е места.
«Динамо» в принципиальном поединке благодаря голам-красавцам де Пены и Цыганкова одолело на «Олимпийском» «Мариуполь», который в конце прошлого сезона отобрал у «бело-синих» два очка в Киеве (1:1) и практически лишил подопечных Александра Хацкевича шансов на «золото». «Ворскла» в Полтаве обыграла «Арсенал-Киев», а «Карпаты» под проливным дождем в меньшинстве сломили сопротивление «Десны», прервав свою пятиматчевую серию без побед в премьер-лиге. Еще в одном матче борющийся за выживание в элитном дивизионе одесский «Черноморец» проиграл на столичной динамовской арене «Олимпику».
Завершится тур двумя поединками в воскресенье, 19 мая. По иронии судьбы, «Шахтер» именно в Запорожье может обеспечить себе второй за последнюю неделю трофей. После триумфа в финале Кубка страны команда Паулу Фонсеки в случае успеха в поединке с «Зарей» досрочно станет чемпионом Украины.
Решающий шаг к первой в истории клуба «бронзе» премьер-лиги может сделать «Александрия», в гости к которой наведается «Львов», проигравший на втором этапе состязаний все шесть матчей.
Чемпионат Украины. 29-й тур
19 мая (воскресенье)
«Александрия» — «Львов» 14:00 «Футбол 1»
«Заря» — «Шахтер» 17:00 «2+2»
Положение команд:
1—6-е места
1. «Шахтер» — 73 очка (28 матчей);
2. «Динамо» — 65 (29);
3. «Александрия» — 48 (28);
4. «Мариуполь» — 39 (29);
5. «Заря» — 39 (28);
6. «Львов» — 30 (28);
7—12-е места
7. «Ворскла» — 38 (29);
8. «Десна» — 38 (29);
9. «Олимпик» — 31 (29);
10. «Карпаты» — 29 (29);
11. «Арсенал-Киев» — 25 (29);
12. «Черноморец» — 22 (29).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на последних секундах упустило победу над «Зарей».
Фото ФК «Шахтер»
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