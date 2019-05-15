- 15:40 Лупят ногами и дубинками: в сеть попало видео избиения протестующих в Екатеринбурге
- 15:30 Потап, DZIDZIO и Тина Кароль: звезды шоу-бизнеса устроили модный батл в вышиванках
- 15:19 Известный российский блогер Давидыч раздался критикой в адрес Путина: сеть взбудоражило видео
- 15:13 В Раде придумали, как не дать Зеленскому распустить парламент: источник раскрыл детали
- 15:10 Каждый восьмой украинец позитивно относится к Путину, почти половина — симпатизирует России
- 14:56 В России после скандала отменили результаты голосования на шоу "Голос. Дети", где "победила" дочь певицы Алсу
- 14:56 Сына погибшего бойца АТО высадили из маршрутки? Причиной скандала под Киевом оказалась выдумка подростка
- 14:27 Владельцы "евроблях" заблокировали движение в центре Киева: что происходит
- 14:21 Не то лечили: в Кременчуге разгорается скандал из-за смерти годовалого ребенка
- 14:14 «Мы очень поддерживаем Украину в сфере реформы энергетики», — Мингарелли
Внедрение реформы энергорынка станет тестом для избранного президента, — эксперт
Для своевременного внедрения второго этапа реформы рынка электроэнергии есть все необходимые предпосылки. Об этом в эфире телеканала NewsONE заявил советник при дирекции Национального института стратегических исследований Алексей Полтораков.
«Сейчас у нас все основания для того, чтобы энергетическая реформа все-таки была внедрена. Что имеется в виду? Например, с нового года у нас уже стартовала либерализация рынка (розничного рынка — Авт.), произошел переход на полноценные рыночные отношения, открытые „рельсы“ рынка энергетических услуг, имеется в виду раздел энергокомпаний на те, что электроэнергию транспортируют, и те, что поставляют ее потребителю. Это был первый этап. С 1 июля должна стартовать реформа на уровне оптового рынка и крупных потребителей», — сообщил Полтораков.
По словам эксперта, в рамках первого этапа реформы рынка электроэнергии произошло разделение облэнерго, созданы новые субъекты розничного рынка электроэнергии: операторы системы распределения, отвечающие за сетевую инфраструктуру, поставщики универсальных услуг, обслуживающие население и мелких бытовых потребителей.
Что касается второго этапа реформы энергорынка, то он может быть проблемным, как считает эксперт, из-за близости к новоизбранному президенту бизнесменов, владеющих крупными энергоемкими предприятиями и имеющих заинтересованность в преференциальном ценообразовании на электроэнергию.
«Для избранного президента это в некотором роде внутренний вызов, некий индикатор: какие приоритеты поставить выше — сотрудничество с Западом, приоритеты государственных интересов, приоритеты конечного потребителя, то есть среднего украинца, или приоритеты тех экономических кругов, которые с ним очень тесно ассоциируются», — считает Полтораков.
Напомним, с 1 июля вступает в силу Закон «О рынке электроэнергии», согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора, на котором заработает рынок двусторонних договоров, и потребители смогут выбирать поставщика, предложившего лучшие цену и качество.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..