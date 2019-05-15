Внедрение реформы энергорынка станет тестом для избранного президента, — эксперт

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Для своевременного внедрения второго этапа реформы рынка электроэнергии есть все необходимые предпосылки. Об этом в эфире телеканала NewsONE заявил советник при дирекции Национального института стратегических исследований Алексей Полтораков.

«Сейчас у нас все основания для того, чтобы энергетическая реформа все-таки была внедрена. Что имеется в виду? Например, с нового года у нас уже стартовала либерализация рынка (розничного рынка — Авт.), произошел переход на полноценные рыночные отношения, открытые „рельсы“ рынка энергетических услуг, имеется в виду раздел энергокомпаний на те, что электроэнергию транспортируют, и те, что поставляют ее потребителю. Это был первый этап. С 1 июля должна стартовать реформа на уровне оптового рынка и крупных потребителей», — сообщил Полтораков.

По словам эксперта, в рамках первого этапа реформы рынка электроэнергии произошло разделение облэнерго, созданы новые субъекты розничного рынка электроэнергии: операторы системы распределения, отвечающие за сетевую инфраструктуру, поставщики универсальных услуг, обслуживающие население и мелких бытовых потребителей.

Что касается второго этапа реформы энергорынка, то он может быть проблемным, как считает эксперт, из-за близости к новоизбранному президенту бизнесменов, владеющих крупными энергоемкими предприятиями и имеющих заинтересованность в преференциальном ценообразовании на электроэнергию.

«Для избранного президента это в некотором роде внутренний вызов, некий индикатор: какие приоритеты поставить выше — сотрудничество с Западом, приоритеты государственных интересов, приоритеты конечного потребителя, то есть среднего украинца, или приоритеты тех экономических кругов, которые с ним очень тесно ассоциируются», — считает Полтораков.

Напомним, с 1 июля вступает в силу Закон «О рынке электроэнергии», согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора, на котором заработает рынок двусторонних договоров, и потребители смогут выбирать поставщика, предложившего лучшие цену и качество.

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