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Акциз не отменят и льготы предоставят не всем: в Раде сделали важное заявление для "евробляхеров"
В Украине не будут отменять акциз и переносить сроки введения штрафных санкций для автомобилей на еврономерах («евроблях»).
Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что требования представителей движения «Авто Евро Сила» не могут быть выполнены.
Народный депутат напомнила, что все, кто хотел растаможить автомобили, сделал это в период льготного растаможивания или в период, во время которого применялись штрафные санкции.
«Сейчас нет никакой необходимости продлевать сроки особого периода, тем более, что это невозможно сделать. 24 мая заканчивается период использования нерастаможенного авто без применения штрафных санкций», — цитирует Южанину «Цензор НЕТ».
Депутат отметила, что льготы на уплату таможенных платежей при покупке автомобиля могут быть применены только к определенным категориям граждан — многодетным семьям, инвалидам, другим социально незащищенным категориям.
Глава комитета сообщила, что обратилась в Минфин и Минсоцполитики с предложением рассмотреть возможность помощи социально незащищенным категориям граждан решить проблему растаможки авто.
Напомним, с 24 мая штрафы для владельцев авто на иностранных номерах, которые не были растаможены в установленный законом срок, возрастут до 170 тысяч гривен. В отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких машин. При этом закон устанавливает наказание не только для тех лиц, которые ввезли автомобили на еврономерах на территорию Украины, но и для тех, кто ими управляет.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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