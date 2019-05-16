Деньги

Что будет с курсом гривни через месяц, через год и через три года



Американская и европейская валюты вновь начали дорожать. В четверг, 16 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,37 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 21 копейку. При этом курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 29,49 грн, снизив его за сутки на 12 копеек. Укрепление зарубежных валют наблюдается и на межбанковском рынке.

«Курс украинской валюты в четверг, 16 мая, утром стабилизировался вблизи отметки 26,3 гривни за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения Госстата Украины о том, что рост экономики страны в I квартале составил 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. Госбюджет Украины на текущий год предполагает дефицит на уровне 2,3% ВВП, инфляцию на отметке 7,4% и рост экономики на 3%. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет сохранять стабильность, двигаясь в коридоре 26,25−26,30 грн за доллар», — сообщил «ФАКТАМ» финансовый эксперт компании Forex Club Денис Повторенко.

Несмотря на ситуативное укрепление стоимости иностранных валют, многие специалисты считают, что курс доллара в мае может опуститься до рекордной с прошлой осени отметки, подешевев до 26 грн.

«Гривня имеет все шансы для дальнейшего роста до отметки в 26 грн за доллар. Но дальше возникают определенные риски. В целом до конца месяца на фоне положительных текущих тенденций гривня имеет весомые шансы дойти до 26 грн за доллар, но дальше укрепиться ей будет сложно», — считает аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко.

Свою позицию о ситуации на валютном рынке высказали и в руководстве НБУ.

«В течение четырех месяцев 2019 года потребительская инфляция в Украине составила 3,4%. Такие тенденции вызывают сомнения, сможет ли в стране сохраниться ранее прогнозированный НБУ показатель по инфляции (6,3%) на конец года», — сообщил на своей странице в Facebook председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Также банкир пояснил, что влияет на динамику курса национальной валюты. В частности, он перечислил факторы, способствующие росту инфляции в Украине:

сохранение мировых цен на нефть на относительно высоком уровне;

возможное прекращение поставок нефтепродуктов из РФ;

повышение акцизов на табачные изделия с июля.

Кроме того, Богдан Данилишин назвал ряд факторов, которые могут замедлить темпы инфляции:

увеличение предложения овощей и фруктов на рынке;

снижение цен промышленных производителей — индекс в марте составил 99%, в апреле — 98,5%;

укрепление курса гривни, влияющей на цены импортируемых товаров.

При этом Богдан Данилишин подчеркнул, что в последнее время наблюдается серьезное укрепление курса национальной валюты. С начала года официальный курс гривни к доллару США повысился на 5,5%. В настоящее время предложение валюты доминирует над спросом.

Банкир обосновал укрепление курса гривни следующими причинами:

мощные инвестиции нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ): с 1 января по 3 мая объем ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 31 миллиард гривен, то есть более чем в пять раз;

продолжение экспорта сельхозпродукции рекордного прошлогоднего урожая и относительно удачная конъюнктура для Украины основных рынков экспортных агротоваров;

сезонная активизация экспорта металлопродукции и неплохая ценовая ситуация на мировом рынке стали и железной руды;

привлечение долгового капитала.

Однако в долгосрочной перспективе национальную валюту могут ждать серьезные потрясения. Согласно исследованию, поведенному компанией Oxford Economics,

Украина вошла в число развивающихся стран, в которых наблюдается высокий риск валютного кризиса. Под валютным кризисом аналитики Oxford Economics понимают резкое обесценение валюты в короткий срок. Среди проанализированных в ходе исследования 18 государств вероятность такой опасности выше только у Турции и Аргентины. Риск падения национальной валюты в Украине в течение года составляет 18%, а на протяжении следующих трех лет — 47%.

Как говорится в исследовании, украинская гривня за время распродаж валют развивающихся стран в 2018 году потеряла лишь 3,8% при среднем показателе 6,5%. Но это стало возможным только благодаря продаже валюты Национальным банком. По итогам прошлого года 1,8 млрд долларов, или 10% резервов были проданы до получения финансирования от Международного валютного фонда в ноябре прошлого года. В результате сейчас гривня переоценена на 10%. Эксперты предупреждают, что резервы Украины могут иссякнуть, если новое правительство не договорится с МВФ о финансировании.

Что же касается Аргентины и Турции, то вероятность валютного кризиса для песо и лиры находится на уровне 37% для одного года и 71% - для трех. Как говорят исследователи Oxford Economics, эти страны продолжают страдать от ошибок чиновников в экономической политике. Также экономисты составили прогноз и по российскому рублю. По их подсчетам, вероятность валютного кризиса в РФ составляет 11% для ближайшего года и 34% - для следующих трех лет. Это относит соседнее государство к зоне низкого риска, куда также попали Польша, Таиланд, Чили, Перу, Малайзия и Индонезия.

Стоит отметить, что недавно Национальный банк Украины опубликовал отчет об объемах и структуре денежных переводов. В частности, из-за рубежа в Украину за первый квартал нынешнего года были переведены 531 млн долларов. Больше всего денег поступало из США (18%), Израиля (15%), а также из Италии (9%), Польши (7%) и России (6%).

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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