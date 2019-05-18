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Дожди с градом и шквалистый ветер: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой на выходных
В воскресенье 19 мая погода испортит отдых жителям западных регионов. А до конца дня 18 мая ожидается ухудшение погоды в трех центральных областях — Черкасской, Винницкой и Кировоградской. Здесь пройдут проливные дожди с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра. 19 мая кратковременные дожди с грозами ожидаются в Крыму. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
На остальной территории Украины будет солнечно и жарко. Температура воздуха днем 19 мая поднимется до +28 градусов, а в южных и восточных областях — до +26…32 градусов.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», теплая и солнечная погода на большей части территории Украины установилась под влиянием антициклона Neyvi из Западной Европы. Тем не менее, сезон дождей в западных областях продолжается, осадки захватят часть следующей недели.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.