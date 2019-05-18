Прошлогодние финалисты устроили голевую перестрелку на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей

Спорт

На чемпионате мира по хоккею, который принимает Словакия, прошел девятый соревновательный день.

В группе «А» четвертую подряд победу одержала сборная США. На этот раз от «штатников» пострадала Дания. Уже в первом периоде американцы обеспечили себе комфортное преимущество, забросив четыре шайбы, что позволило им уверенно довести матч до победы — 7:1.

Канада выходила на матч с немцами с огромным желанием отомстить сопернику за поражение в полуфинале Олимпиады-2018 в Пхенчхане. И североамериканцам реванш удался на славу — итоговый счет 8:1 в пользу канадцев. Хет-трик записал на свой счет нападающий «Вегаса» Марк Стоун.

В матче Словакии и Великобритании хозяевам турнира необходимо было добиваться победы с как можно крупнее счетом, чтобы рассчитывать на дальнейшее попадание в плей-офф. И подопечные канадца Крэйга Рэмзи справились с задачей, разгромив аутсайдера — 7:1.

Положение команд: 1. Финляндия — 13 очков (5 матчей), 2. Канада — 12 (5), 3. Германия — 12 (5), 4. США — 11 (5), 5. Словакия — 9 (6), 6. Дания — 5 (5), 7. Франция — 1 (5), 8. Великобритания — 0 (6).

В группе В единоличным лидером и единственной сборной на турнире, выигравшей все матчи, остается команда России. Примечательно, что подопечные Ильи Воробьева уступили в первом периоде поединка с Латвией, но во второй 20-минутке расставили все на свои места, забросив три шайбы. В итоге матч так и закончился — 3:1.

Болельщики сборной Италии дождались наконец первой заброшенной шайбы на турнире в исполнении своих любимцев. Вот только этот факт не уберег аппенинцев от разгромного поражения в поединке с Норвегией — 1:7. У итальянцев уже 45 пропущенных шайб в шести матчах мирового первенства — в среднем 7,5 за игру!

Зрелищный хоккей показали прошлогодние финалисты мирового первенства (напомним, в 2018-м Швеция лишь в овертайме дожала Швейцарию и второй раз подряд стала чемпионом мира). Результативная игра на встречных курсах завершилась в пользу «тре крунур» — 4:3.

Положение команд: 1. Россия — 15 очков (5 матчей), 2. Чехия — 12 (5), 3. Швеция — 12 (5), 4. Швейцария — 12 (5), 5. Латвия — 6 (5), 6. Норвегия — 6 (6), 7. Австрия — 0 (5), 8. Италия — 0 (6).

В бомбардирской гонке произошли изменения. В лидеры по количеству заброшенных шайб вышел канадец Манта, у которого в активе семь голов, а по системе «гол+пас» на вершине двоевластие — у шведа Нюландера и россиянина Кучерова по четыре шайбы и восемь результативных передач.

В воскресенье, 19 мая, на турнире будут сыграны следующие матчи: группа А — Германия — США, Франция — Финляндия, группа В — Австрия — Чехия, Швейцария — Россия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Финляндия выстрадала победу на ЧМ по хоккею над аутсайдером.

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