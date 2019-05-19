Общество

Пуля попала в лоб: в Днепр доставили тяжелораненого на Донбассе бойца ВСУ

На Донбассе возле поселка Крымское Луганской области был тяжело ранен украинский воин. 48-летнего Романа авиацией доставили в Днепр и экстренно прооперировали в больнице имени Мечникова. Оказалось, что пуля попала воину в лоб, прошла над правым глазом, а выходное отверстие оказалось на левом виске.

Подробностями операции и уникальными фото поделился главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

«Попадание в лоб. Входное над правым глазом. Выходное из левого виска… У Романа глубокая кома, искусственная вентиляция легких. Военные врачи сотворили чудо, доставив воина живым», — рассказал главврач.

Как уточнил Рыженко, раненый военный родом из Львова. Боевые друзья Романа говорят, что побратим — «из тех, кто до конца верит в Украину».

Напомним, на Донбассе оккупанты не прекрщают обстрелы. Стало известно о прибытии на оккупированные территории российских снайперов для выполнения «особых задач».

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