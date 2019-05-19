- 18:12 В Украине оценили шансы Гройсмана попасть в Раду со своей партией
- 18:09 Бюджетников урежут: принято важное решение по магистрам и бакалаврам
- 17:59 "Укрзалізниця" начала продавать билеты на летние поезда в южном направлении
- 17:59 День инаугурации Зеленского: все подробности и реакция соцсетей
- 17:51 Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые милые семейные фото и видео с детьми
- 17:32 Гройсман уходит в отставку
- 17:28 Верим в лучшее: как звёзды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с вступлением в должность президента
- 17:22 В Египте освободили часть украинских моряков с задержанного танкера Sea Shark
- 17:22 Зеленский попросил не обращаться к нему по отчеству
- 17:08 В Киеве на детской площадке произошла стрельба: первые детали и фото
Живые черви: жительница Днепра показала видео неожиданной находки в печенье
Жительница Днепра, купив в магазине печенье, была неприятно поражена тем, что нашла внутри лакомства. В тесте под шоколадной глазурью успели завестись черви. Недовольная покупательница решила добиться, чтобы этот случай получил огласку и некачественное печенье не попалось другим семьям.
Как рассказала в Facebook Валерия Рыженко, печенье «Джага-джага» в магазине хранилось в запечатанной коробке и взвешивалось в присутствии клиента. Для чистоты эксперимента покупательница на следующий день снова пришла в тот же магазин, приобрела тот же продукт и продемонстрировала продавцам недопустимое состояние печенья.
«Продавщицы и сами в шоке были, когда увидели этих червяков», — рассказала жительница Днепра.
Комментируя видео, пользователи соцсетей обратили внимание, что виновным в порче продукта может оказаться совсем не производитель — печенье могло прийти в негодность, пока хранилось на складах или в самом магазине.
«Многое зависит от того, как, где и сколько времени хранили товар. Это печенье могли закупить на заводе в нормальном, съедобном состоянии, но хранить его в ненадлежащих условиях… Печенье могло простоять на складе какой-нибудь закупочной базы, у которой магазин купил его. Или в самом магазине этот ящик мог стоять долго. Я не исключаю, что производитель виноват. Все может быть», — отметила комментатор Анна Картель.
Напомним, ранее на горячей линии «ФАКТОВ» известный адвокат Виктор Чевгуз рассказал, что делать, если в магазине продали испорченные продукты. Юрист советует сразу обращаться на линию защиты прав потребителей, а параллельно идти в правоохранительные органы — в прокуратуру, полицию, чтобы зарегистрировать уголовное производство по факту мошенничества с причинением вреда здоровью. Некоторые особенности есть, если некачественный товар был приобретен через интернет-магазин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.