Живые черви: жительница Днепра показала видео неожиданной находки в печенье

Общество

Жительница Днепра, купив в магазине печенье, была неприятно поражена тем, что нашла внутри лакомства. В тесте под шоколадной глазурью успели завестись черви. Недовольная покупательница решила добиться, чтобы этот случай получил огласку и некачественное печенье не попалось другим семьям.

Как рассказала в Facebook Валерия Рыженко, печенье «Джага-джага» в магазине хранилось в запечатанной коробке и взвешивалось в присутствии клиента. Для чистоты эксперимента покупательница на следующий день снова пришла в тот же магазин, приобрела тот же продукт и продемонстрировала продавцам недопустимое состояние печенья.

«Продавщицы и сами в шоке были, когда увидели этих червяков», — рассказала жительница Днепра.

Комментируя видео, пользователи соцсетей обратили внимание, что виновным в порче продукта может оказаться совсем не производитель — печенье могло прийти в негодность, пока хранилось на складах или в самом магазине.

«Многое зависит от того, как, где и сколько времени хранили товар. Это печенье могли закупить на заводе в нормальном, съедобном состоянии, но хранить его в ненадлежащих условиях… Печенье могло простоять на складе какой-нибудь закупочной базы, у которой магазин купил его. Или в самом магазине этот ящик мог стоять долго. Я не исключаю, что производитель виноват. Все может быть», — отметила комментатор Анна Картель.

Напомним, ранее на горячей линии «ФАКТОВ» известный адвокат Виктор Чевгуз рассказал, что делать, если в магазине продали испорченные продукты. Юрист советует сразу обращаться на линию защиты прав потребителей, а параллельно идти в правоохранительные органы — в прокуратуру, полицию, чтобы зарегистрировать уголовное производство по факту мошенничества с причинением вреда здоровью. Некоторые особенности есть, если некачественный товар был приобретен через интернет-магазин.

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