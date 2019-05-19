Россия одержала шестую подряд победу на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей

Спорт

На чемпионате мира по хоккею, который принимает Словакия, прошел очередной соревновательный день.

В группе А американцы пропустили первыми во встрече с Германией, но это не помешало им одержать пятую подряд победу на турнире. Ничейный счет в поединке с серебряными призерами Олимпиады-2018 в Пхенчхане держался до середины третьего периода, когда «штатники» все же склонили чашу весов в свою пользу — 3:1, тем самым «отцепив» от плей-офф хозяев турнира словаков. А забросивший одну из шайб Ларкин вышел на второе место в истории сборной США по количеству очков, набранных на чемпионатах мира, — теперь их у него 34.

Сборная Финляндии, имея подавляющее преимущество над французами, забросила три безответных шайбы в ворота соперника, которому два года назад на мировом первенстве сенсационно уступила (1:5), и одержала легкую победу — 3:0, благодаря которой продолжает возглавлять турнирную таблицу в своей группе.

Положение команд: 1. Финляндия — 16 очков (6 матчей), 2. США — 14 (6), 2. Канада — 12 (5), 3. Германия — 12 (5), 5. Словакия — 9 (6), 6. Дания — 5 (5), 7. Франция — 1 (6), 8. Великобритания — 0 (6).

В группе В сборная Чехии не оставили камня на камне от австрийцев. 8:0 — это далеко не предел для подопечных Милоша Ржиги, которые в турнирной таблице располагаются аккурат за Россией, от которой потерпели пока единственное поражение на турнире.

Продолжает свое победное шествие на мировом первенстве сборная России. На этот раз подопечные Ильи Воробьева справились с Швейцарией, которая оставила много сил во вчерашнем поединке с «тре крунур». Россияне забросили по одной шайбе в каждом из периодов и выиграли — 3:0, оставив свои ворота «сухими» в четвертом матче из шести, проведенных на турнире.

Положение команд: 1. Россия — 18 очков (6 матчей), 2. Чехия — 15 (6), 3. Швеция — 12 (5), 4. Швейцария — 12 (6), 5. Латвия — 6 (5), 6. Норвегия — 6 (6), 7. Австрия — 0 (6), 8. Италия — 0 (6).

В бомбардирской гонке лидирует канадец Манта, у которого семь заброшенных шайб, а по системе «гол+пас» на вершине с 14 очками расположился россиянин Кучеров — у нападающего, который выступает за «Тампа-Бэй», шесть заброшенных шайб и восемь результативных передач.

В понедельник, 20 мая, на турнире будут сыграны следующие матчи: группа А — Франция — Великобритания, Канада — Дания, группа В — Швеция — Латвия, Австрия — Италия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что прошлогодние финалисты устроили голевую перестрелку на ЧМ по хоккею.

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