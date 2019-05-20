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Скарлетт Йоханссон объявила о помолвке (фото)
Американская кинозвезда Скарлетт Йоханссон объявила о помолвке. Как подтвердил пресс-секретарь актрисы агентству Associated Press, 34-летняя Йоханссон выходит замуж за 36-летнего Колина Джоста — комика и сценариста популярной музыкально-юмористической телепрограммы Saturday Night Live. Их роман длится уже два года.
«Скарлетт и Колин влюблены, у них много общих интересов и похожее чувство юмора… Скарлетт очень счастлива», — заявил два месяца назад некий близкий к паре источник, тайно сообщивший, что свадьба не за горами.
Для Колина это первый брак. Для Скарлетт, звезды фильмов «Мстители», «Трудности перевода», «Матч-пойнт», это будет уже третья свадьба. С сентября 2008 по декабрь 2010 года она была замужем за канадским актером Райаном Рейнольдсом (недавно Райан и его вторая жена Блейк Лайвли объявили о том, что ждут третьего ребенка). А в сентябре Скарлетт завершила оформление развода с французским журналистом Роменом Дориаком, за которого вышла замуж в 2014 году. От него у актрисы есть четырехлетняя дочь Роуз.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Йоханссон была названа самой высокооплачиваемой актрисой мира.
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